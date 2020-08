Reacţia soţiei marelui Dobrin faţă de candidaţii care folosesc imaginea FC Argeş: „Sunt revoltată!“

”Nu este normal ca politicienii să se folosească de imaginea FC Argeş. Sunt revoltată şi nemulţumită. Am primit multe mesaje de nemulţumire de la suporterii echipei FC Argeş legat de acest fapt. Mă întreb, aşa cum e normal, de ce politicienii nu au fost alături de echipă şi când aceasta avea mari probleme. Mă bucur că sunt mulţi oameni care nu au uitat de FC Argeş şi de ce a făcut soţul meu pentru echipă, dar nu e normal ca politica să se amestece cu fotbalul”, spune Gica Dobrin, soţia lui Nicolae Dobrin, unul dintre cei mai mari fotbalişti din istoria României şi a cărui carieră a fost legată doar de FC Argeş.

Candidat la Primăria Piteşti din partea PSD, consilierul local Cristian Gentea, îmbrăcat cu un tricou cu sigla FC Argeş, a împărţit duminică, 16 august, alături de mai mulţi colegi din partid, măşti cu sigla echipei la care au jucat, printre alţii, de-a lungul anilor, fotbalişti faimoşi precum Nicolae Dobrin, Radu II sau Adrian Mutu.

Cu o săptămână înainte, pe 9 august, acelaşi Cristian Gentea, împreună cu deputatul PSD Nicolae Georgescu şi Ion Mînzînă, preşedinte PSD Argeş şi candidat la şefia Consiliului Judeţean, au împărţit în Piteşti tricouri şi măşti cu sigla FC Argeş.

Pe 2 august, chiar în ziua în care FC Argeş juca meciul decisiv pentru promovarea în Liga 1, Ion Mînzînă, candidatul PSD la preşedinţia CJ Argeş, a împărţit tricouri cu sigla FC Argeş în centrul Piteştiului. Toate acţiunile au fost intens mediatizate pe paginile de Facebook ale celor trei membri PSD Argeş

”Care e problema? Nu pot să împart măşti cu FC Argeş făcute legal? Măştile şi tricourile le-am cumpărat din banii mei absolut legal, cu factură. Nu pot să fac cu banii mei ce vreau? Şi din câte ştiu nu e ilegal să împarţi materiale până când începe campania. Lumea ştie că m-am zbătut mult pentru FC Argeş să aduc sponsori şi finanţare şi să susţin echipa fără să am vreun interes, chiar dacă la echipa de fotbal nu am vreo funcţie, eu fiind preşedinte al Consiliului de Administraţie la club. F.C. Arges este pasiunea mea dintâi şi postura de candidat la Primăria Piteşti nu mă va îndepărta nicidecum de echipă, ci, dincontră mă va lega şi mai puternic, dacă este posibil mai mult de atât! Pe cei care se declară nemulţumiţi sau frustraţi îi invit să ni se alăture, cu tot ce ştiu si pot să facă, pentru a face stadionul din Trivale să fie cea mai efervescentă locaţie sportivă din regiune, cu o echipă puternică, manageriată corect şi stabilă financiar! De ce nu s-a sesizat lumea şi când prefectul de Argeş a împărţit măşti de 1,2 lei bucata?”, spune Cristian Gentea.

Am stat de vorbă şi cu Cornel Ionică, primarul Piteştiului (PSD), pentru a comenta gestul candidaţilor social-democraţi de a împărţi materiale cu însemnele unei echipe finanţate din bani publici. ”Ne-am gândit că toată lumea are nevoie de măşti în această perioadă şi am vrut să le facem şi o bucurie suporterilor echipei. Pe măşti nu e numele vreunui candidat. În acelaşi timp, trebuie să recunosc că gestul este interpretabil”, spune Cornel Ionică.

Ion Mînzînă (stânga), candidatul PSD la şefia CJ Argeş, a împărţit tricouri cu sigla echipei care în ziua în care FC Argeş juca meciul decisiv pentru promovare în Liga 1 FOTO: Facebook/Ion Minzina

FC Argeş este finanţată în proporţie majoritară din bani publici de către societăţile din subordinea Consiliului Local Piteşti. Federaţia Română de Fotbal a aprobat, în vara lui 2019, cesionarea dreptului de participare în competiţii a clubului de drept public Fotbal Club Argeş Piteşti, către Asociaţia „Clubul Sportiv Campionii Fotbal Club Argeş”, club de drept privat. Clubul de fotbal, la care Cristian Gentea nu are vreo funcţie de conducere, a fost înfiinţat în 2019 pentru ca echipa de fotbal să poată fi finanţată de către societăţile aflate în Consiliului Local Piteşti.

Deputatul PSD Nicolae Georgescu şi consilierul local Cristian Gentea, fotografiaţi cu sacoşele pline de măşti cu sigla FC Argeş FOTO: Facebook/Nicolae Georgescu

Consiliul Local Piteşti a votat, în iulie 2019, cu unanimitate de voturi, trecerea activităţii secţiei de fotbal a clubului de drept public FC Argeş la Asociaţia Club Sportiv Campionii Fotbal Club Argeş (profit net 3,7 milioane lei anul trecut, în doar şase luni), structură de drept privat.

Membrii fondatori ai acestei asociaţii care a preluat FC Argeş sunt SC Apă Canal 2000 SA şi SC Salubritate 2000 SA, cele mai puternice societăţi comerciale din punct de vedere financiar din subordinea autorităţilor locale şi Primăria Piteşti.

„E ruşinos. Înainte se dădeau pungi cu alimente, acum se dau măşti cu FC Argeş“

Sute de suporteri ai FC Argeş şi-au exprimat, pe reţelele de socializare, nemulţumirea faţă de faptul că echipa FC Argeş este folosită de către politicieni.

Andrei Stănescu, suporter al lui FC Argeş de mai bine de 30 de ani, spune că ”e ruşinos ce se întâmplă. Înainte se dădeau pungi cu alimente, acum se dau măşti cu FC Argeş înainte de alegeri. Este o acţiune amorală. Brandul FC Argeş a fost cumpărat din bani publici, din banii piteştenilor”.

Şi Mihai Mielcioiu, un alt suporter înfocat al lui FC Argeş este revoltat de acţiunile celor din PSD : ”Este josnic să implici acest brand în campanie. Ca fan FC Argeş, sunt intrigat de târârea acestui brand al tuturor piteştenilor în mocirla politică... în cazul de faţă PSD”.

