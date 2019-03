Psihologul care a făcut un centru dedicat corectării deficienţelor de limbaj: „Cel mai greu este să convingem părinţii că micuţul lor are nevoie de terapie“

La începutul acestei luni, cu ocazia Zilei Europene a Logopediei, Centrul LittleKids, împreună cu Asociaţia YouStars Events (organizatorul celui mai mare eveniment Youtube din România, asociaţie al cărei vicepreşedinte este tot Camelia Neacşu), a organizat, la Bucureşti, prima conferinţă cu un impact naţional dedicată logopediei şi copiilor cu nevoi speciale. Evenimentul a adus în atenţia auditoriului aspecte cu privire la cerinţele copiilor cu nevoi speciale, la modul în care aceştia interacţionează cu lumea din jurul lor şi la cum pot fi ajutaţi să depăşească toate barierele, indiferent de natura acestora.

Un astfel de ajutor primesc micuţii cu nevoi speciale la Piteşti în acest prim centru privat de specialitate din judeţ, locul devenit mai mult decât un spaţiu de tratament: o a doua casă, atât pentru copii, cât şi pentru părinţii sau aparţinătorii acestora, care, pentru o mai bună înţelegere a deficienţelor şi a modului in care o afecţiune lasă repercursiuni pe viaţă, primesc, aici, suport terapeutic şi moral.

Într-un scurt interviu acordat ziarului "Adevărul", Camelia Neacşu, iniţiatoarea proiectului, vorbeşte despre acest centru.

Cum v-a venit ideea de a înfiinţa un centrul privat de logopedie?

În România, preocupările pentru terapia de limbaj sunt reduse, iar ideea proiectului LittleKids a venit în momentul în care am sesizat faptul că în oraşul Piteşti nu există un centru de specialitate dedicat logopediei, pentru copiii speciali. În ultima perioadă am observat o tendinţă din ce în ce mai mare de a dezvolta această arie, iar aşa s-a sedimentat ideea centrului, care la acel moment nu avea un nume.

Cum a luat naştere şi cine v-a sprijinit pentru realizarea acestui centru?

În ultimii ani, am lucrat şi am făcut voluntariat în centre de copii cu autism. Acolo pot spune că am descoperit faptul că pe lângă terapia ABA, acei copiii aveau nevoie şi de dezvoltarea limbajului. Tot în aceea perioadă, am observat că veneau din ce în ce mai mulţi copii cu varsta de 3-4 ani care aveau întârziere a limbajului expresiv. Încet, încet a început să îmi placă acest domeniu şi m-am perfecţionat căutând cărţi de specialitate. Din plăcerea de a face ceva mai mult pentru comunitatea în care locuiesc, am hotărât împreună cu familia mea să deschidem acest centru. Fiul meu, Cosmin, care era şi este împlicat în activităţile sociale, m-a ajutat enorm. Acesta s-a ocupat de partea de fundraising prin găsirea partenerilor cu care să realizam acest vis devenit realitate, iar George, fratele său, s-a implicat activ în conturarea prezenteţei online a viitorului Centru LittleKids. Sunt o mamă fericită!

Cum funcţionează şi în ce constă activitatea?

Centrul de Logopedie LittleKids şi-a deschis porţile acum aproximativ 6 luni şi am investit foarte multă dragoste, pasiune şi timp în realizarea acestui ambiţios proiect. Activitatea principală a centrului, după cum îi spune şi numele, este logopedia, dar ne ocupăm şi de terapie ocupaţională, prin specialiştii noştri dornici de noi provocări şi afterschool.

Cui vă adresaţi? Cu ce materiale şi tehnologii lucraţi?

Ne adresam în special copiilor, care din punctul nostru de vedere sunt viitorul ţării noastre. Investim foarte multe ore şi pasiune, iar rezultatele nu încetează sa apară. Folosim aparatură de ultimă generaţie, tablă interactivă, tablete cu softuri educaţionale şi materiale educative. În perioada următoare vom începe să punem la punct şi o platformă online dedicată tutoror celor interesaţi de aceeastă arie şi experienţa LittleKids, astfel încat să aducem un plus de valoare comunităţii în care activăm.

"Un copil nu poate avea rezultate dacă astăzi este adus de părinte la terapie şi mai este adus o lună mai tărziu"

Cum şi cât de greu se poate recupera un copil care scrie şi citeşte cu dificultate?

Depinde foarte mult de copil, dar în special şi de părintele acestuia care trebuie să înţeleagă faptul că logopedul vine în ajutorul micuţului, trebuie să înţeleagă faptul că rezultatele vin în timp şi trebuie să existe o consecvenţă în cadrul şedintelor de terapie. Un copil nu poate avea rezultate dacă astăzi este adus de părinte la terapie şi mai este adus o lună mai tărziu, deoarece acesta nu va asimila nimic, iar munca depusă de logoped este în zadar.

Dacă ne raportam la dislexie, aceasta nu este o boală care să se vindece, ci mai degrabă un mod de viaţă cu care copilul trebuie să se obişnuiască. Aceştia trebuie să înceapă să se adapteze. În funcţie de celalalte afecţiuni asociate, micuţii se pot recupera parţial sau total.

A existat vreun caz care v-a impresionat în mod deosebit până acum şi care este, în general, cea mai dificilă parte a intervenţiei?

Toate cazurile sunt speciale, unice, şi nu pot spune că avem un caz care ne-a impresionat pentru că fiecare este special in felul lui, şi fiecare vine cu noi provocări, atat pentru noi, cât şi pentru copii. În cadrul centrului avem copii din toate mediile sociale. Cel mai greu, după cum am spus mai sus, este să convingem acei părinţi care nu acceptă că micuţul lor are nevoie de terapie. Acolo se dă o bătălie neîncetată.

Înţeleg că oferiţi şi şedinţe gratuite. Cum şi cui?

Da! În functie de gravitatea afectiunii şi de situaţia financiară a părinţilor oferim ore de terapie gratuită în cadrul Centrului LitteKids. Mai multe detalii găsiţi pe pagina noastră de Facebook: Centrul de Logopedie LittleKids.

PROFIL Camelia Neacşu

Data şi locul naşterii: 16 Aprilie 1969, Câmpulung Muscel;

Oraşul în care locuieştei: Piteşti;

Studii: Facultatea Spriu Haret din Bucureşti, secţia psihologie;

Familie: Căsătorită, doi copii;

Activitate: Vicepreşedinte Asociaţia YouStars, Administrator Centrul de Logopedie LittleKids Piteşti.

