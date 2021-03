Povestea impresionantă a orfanului care pictează dumnezeieşte, deşi nu are studii în domeniu

După ce a stat prin mai multe centre de plasament, Tiberiu Iakab locuieşte din 2002 în Centrul rezidenţial pentru Adulţi de la Tigveni-Argeş. Pasiunea specială pentru pictură nu l-a părăsit însă vreodată şi nu puţine sunt zilele în care pictează şi 10-12 ore: „Am destule zile în care stau şi pictez de dimineaţa până seara, uneori chiar uit să mănânc. Aşa e când te prinde pasiunea asta pentru pictură, te concentrezi doar asupra ei pentru că vrei să creezi tablouri frumoase”.

Tiberiu a stat doar o lună cu părinţii săi, la 18 ani, după ce a trebuit să plece dintr-un centru pentru copii. Numai că părinţii, care au o situaţie materială foarte precară, l-au lăsat cu ei doar o lună. Ulterior, faptul că familia nu avea bani aproape deloc, iar Tibi avea probleme de sănătate, i-a făcut pe părinţii săi îi găsească un loc în centrul de la Tigveni, unde stă şi în prezent. Însă Tiberiu nu le poartă pică: „Dacă nu ar fi fost aşa drumurile vieţii, cred că nu aş fi putut să pictez”.

Tiberiu, care nu are studii de pictură, a început să înveţe culorile de când avea şase ani. Acum are 36 de ani şi este încadrat în gradul al doilea de handicap. Tiberiu vorbeşte puţin, asta şi din cauza problemelor pe care le are. Însă fiecare dintre picturile sale vorbeşte mai mult decât o mie de cuvinte.

Tânărul nu a mai ţinut legătura cu familia sa. „Legătura mea faţă de familie nu o mai am. Nu prea am avut bucuria de a împărtăşi această legătură. Cert este că mai am doi fraţi, dintre care unul este căsătorit, iar de celălalt nu se mai ştie nimic de ani de zile, fiind dispărut fără urmă. Eu fiind mai mic şi mai bolnav am rămas prin cămine”, precizează Tiberiu Iakab.

Tablourile pictate de Tibi costă în medie între 100 şi 300 lei FOTO: arhiva personală

Tablourile sale sunt atât de pline de culoare şi la propriu şi la figurat încât dacă nu l-ai cunoaşte pe Tibi ai putea crede că au fost cumva create de un om cu o viaţă fericită şi nu de către un tânăr foarte talentat pe care viaţa l-a supus la numeroase încercări grele şi cu care destinul nu a fost deloc unul darnic. Însă Tibi şi-a depăşit condiţia umană şi reuşeşte constant să realizeze tablouri superbe.

Acesta are un talent deosebit în a realiza reproduceri impresionante după picturi faimoase, în special după Nicolae Grigorescu. Însă el are şi destule creaţii originale.

Tibi a început să picteze din ce în ce mai mult din clasa a VI-a şi spune că era atât de pasionat încât picta inclusiv pe bucăţi de lemn sau pe polistiren. „Cam de pe la 14 ani am început să pictez foarte des, în special peisaje şi figuri de personalităţi din istoria României sau scriitori şi compozitori de la noi. Pictam şi desenam câteva ore pe zi, făceam tot felul de schiţe pe caiete”, îşi aminteşte Tiberiu Iakab.

„Pentru mine pictura reprezintă în primul rând pasiune şi ceea ce fac zi de zi îmi aduce linişte şi orientare. Picturile mele reprezintă o binefacere. Eu mă regăsesc în picturi. Nu am studii în domeniu, însă am multă pasiune”, spune Tibi.

Tiberiu Iakab a realizat până acum mai multe reproduceri foarte bune după tablourile lui Nicolae Grigorescu, despre care declară că „este şi va rămâne preferatul meu. Deşi a murit de mult timp, îl simt cumva pe Nicolae Grigorescu ca pe un tată şi îndrumător invizibil, atunci când pictez simt că el mă coordonează”.

De mai multe săptămâni, Tiberiu Iakab are câteva zeci de tablouri expuse la Centrul Cultural Judeţean Argeş din Piteşti şi la Societatea Naţională Independentă a Persoanelor cu Handicap din Râmnicu Vâlcea. Practic, sunt primele sale expoziţii şi acestea se bucură deja de succes.

A lucrat ca zilier ca să strângă bani pentru culori

Tiberiu Iakab este atât de pasionat de pictură încât în urmă cu câţiva ani a lucrat o perioadă şi ca zilier pentru a putea strânge bani ca să îşi cumpere pensule, pânze şi acuarele.

„Primeam câteva zeci de lei pentru munca mea şi cu acei bani îmi cumpăram ustensilele ce îmi trebuia ca să pictez în continuare. Munceam cu plăcere pentru că ştiam că din banii pe care îi primeam pentru munca mea îmi puteam continua pasiunea mea mare pentru pictură”, ne spune Tibi, care recunoaşte şi sunt destui profesori şi oameni care l-au încurajat să continue să picteze.

Tiberiu lucrează uneori şi 12-14 ore pe zi la tablouri FOTO: arhiva personală

Tiberiu Iakab are numai cuvinte de laudă pentru directoarea Iuliana Matei şi Cornelia Mandu, responsabil Relaţii Publice, ambele de la DGASPC Argeş, care îl ajută constant cu procuratul culorilor şi pensulelor pentru pictură. Mai mult, cei de la DGASPC Argeş l-au ajutat să îşi vândă şi mai multe tablouri. În medie, preţurile pentru tablourile sale variază între 100 şi 300 de lei. La rândul său, Tiberiu Iakab a postat imagini pe contul său de Facebook cu o parte dintre tablourile sale.

Acum câţiva ani, angajaţii DGASPC Argeş au fost primii săi clienţi. „Ne-a impresionat mult talentul său şi ne-am decis să îl susţinem şi prin a îi cumpăra mai multe tablouri”, povesteşte Iuliana Matei, directorul DGASPC Argeş.

Tiberiu Iakab îşi doreşte de mai mult timp ca la un moment dat să poată face un curs de pictură cu un profesionist în domeniu: „Aş vrea să fac un curs pentru că îmi doresc să învăţ mult mai multe dspre pictură, să mă perfecţionez. Mi-aş dori de asemenea să ştiu cât mai multe nuanţe ale culorilor pentru a putea realiza tablouri şi mai frumoase. Cine ştie, poate că într-o zi dorinţa mea va deveni realitate…”, adaugă Tiberiu.

