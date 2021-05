Modelul Duster cu numărul 2.000.000 a fost produs la uzina Dacia de la Mioveni

„Duster este un simbol naţional de reuşită. Un model pentru care s-a lucrat intens şi la care au contribuit angajaţi din toate meseriile şi domeniile de activitate ale Renault Group în România. Am un sentiment de mare bucurie că, alături de colegi, am reuşit să depăşim provocările din ultimul an şi să marcăm astăzi, împreună, o cifră istorică. Vom continua să ne onorăm clienţii prin produse de calitate, cu cel mai bun raport prestaţii/preţ, aşa cum i-am obişnuit. Totodată, vom avea grijă să rămânem competitivi”, spune Miguel Oliver-Boquera, Director al Uzinei Vehicule Dacia şi Coordonator al platformei industriale de la Mioveni.

Prezentat în premieră mondială în martie 2010 la Salonul Auto de la Geneva, Duster a surprins lumea auto, marcând o adevărată revoluţie în segmentul SUV. Atributele sale de vehicul practic, robust şi accesibil, cu capacităţi de veritabil „4x4”, i-au asigurat un succes comercial spectaculos.

În ţara noastră, modelul Duster a devenit încă din primul an de comercializare lider incontestabil pe segmentul SUV. Performanţele de pe piaţa internă au fost amplificate de vânzările foarte bune la export, Duster fiind livrat clienţilor din 44 de ţări din Europa, Africa de Nord şi Asia.

Fabricat într-o cadenţă de 930 de vehicule pe zi, din care peste 90% sunt destinate pieţelor externe, Duster este cel mai produs model al Uzinei Vehicule Dacia.

