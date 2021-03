Medic: Mi-e greu să descriu ce sentimente mă încearcă în momentele în care un pacient nu mai e dependent de oxigen

E nevoie de determinare şi curaj, ca să fii în prima linie. În această perioadă fără precedent, când paturile devin peste noapte neîncăpătoare, când procedurile se schimbă constant, când se lucrează la foc continuu, e nevoie, în plus, să renunţi la aproape tot ce cândva însemna normalitate, pentru un singur scop, acela de a salva vieţi.

Dr.Cristina Ana Ilie are 31 de ani şi a ales acest drum. Niciodată nu i-a fost uşor, dar satisfacţia pacienţilor vindecaţi, susţine medicul, merită orice sacrificiu.

S-a născut la Oneşti. În anii de liceu şi-a propus să salveze vieţi. Atunci i-a încolţit ideea de a urma cursurile Facultăţii de Medicină. Zis şi făcut!

Dacă teoria nu a reprezentat o problemă, primul stagiu de practică a adus cu sine şi primele temeri. Atunci, pentru prima şi singura dată, tânăra din Bacău a avut dubii în privinţa drumului ales. Era cel drept, şi-a replicat, rapid, medicul în devenire.

"Se mai şi moare"

Primul an de rezidenţiat, 2015, l-a parcurs la Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti. După acest contact cu medicina de urgenţă, nici nu ar fi avut cum să se mai abată de la drumul său.

“Era furnicar de cadre medicale. Ne atingeam, dar niciodată nu ne împiedicam unul de celălalt. Aşa era la Floreasca. Ştiam clar: dacă medicul urgentist a greşit, cel specialist nu mai are ce consulta. Nu sunt permise greşeli. Şi, totuşi, urgenţele sunt imprevizivile. Se mai şi moare. Acum pacientul era bine, după câteva momente intra în stop, în ciuda tuturor eforturilor. Nimeni nu este Dumnezeu. Doar EL are ultimul cuvânt. Erau şi zile mai liniştite, dar şi zile cu zeci de victime ale accidentelor rutiere sau tentative de suicid. La un moment dat, am vrut să renunţ. A fost doar un gând, care a trecut repede”, spune dr. Cristina Ilie într-o prezentare făcută de SJU Piteşti.

Potrivit medicului, nu stresul, oboseala sau afluxul de pacienţi, nu acestea sunt problemele unui urgentist, ci faptul că nu pot fi salvaţi toţi pacienţii.

"Nu aveai timp să numeri câţi pacienţi ai avut într-o gardă"

Medicina de urgenţă este considerată, şi pe bună dreptate, una dintre cele mai solicitante ramuri ale medicinei, experienţă din care, spune medicul, a avut enorm de învăţat. A salvat sute sau poate chiar mii de vieţi, nu îşi aminteşte. Nu singură, pentru că un urgentist munceşte întotdeauna în echipă.

“Nu aveai timp să numeri câţi pacienţi ai avut într-o gardă. Important era să salvezi. Atât. Totul se făcea în echipă. Nu puteai spune Eu l-am readus la viaţă. Era munca tuturor. În Urgenţă, lucrurile merg bine, dacă există echipamente/dotări şi dacă personalul funcţionează ca un puzzle. Nu e loc de orgolii, mândrie, supărare. Nu există eu am fost mai bun. Fără infirmiere, fără asistente, fără o echipă de medici care să se completeze, în cazurile critice, nu există întreg şi nici rezultatele scontate”, mai precizează dr. Cristina Ilie.

"Este extrem de important ca noi toţi să respectăm normele de protecţie"

Din 2016 şi până la finele lui 2019, Cristina Ana Ilie a fost medic rezident la Institutul Naţional de Boli Infecţioase Matei Balş, iar de la jumătatea lunii decembrie a anului trecut activează ca medic infecţionist în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piteşti:

“Anul 2020 a fost unul cu o încărcătură extrem de puternică din punct de vedere emoţional. A fost anul în care m-am căsătorit, dar şi anul în care m-am angajat. Astfel, am devenit argeşeancă. La o săptămână după semnarea contractului, am fost detaşată la Secţia de Boli Infecţioase, în sectorul COVID. Aşa botez mai rar, dar iubesc ceea ce fac. Colectivul contează enorm. Exact cum povesteam şi despre echipa de la Floreasca, vă spun şi că aici, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti, am descoperit oameni minunaţi, care m-au acceptat ca fiind parte din familie. Da, poate suna a exagerare, dar nu este. Doamna doctor Constantin, coordonatorul echipei, ne face să ne simţim ca acasă. Mai mult, ne transmite dorinţa de implicare, devotament, responsabilitate, asumarea deciziilor, care, cred, e cea mai bună reţetă în combaterea pandemiei. Evident, este extrem de important ca noi toţi să respectăm normele de protecţie. Noi, cadrele medicale, ne străduim să le acordăm o şi mai mare atenţie pacienţior, care prezintă, în multe din cazuri, şi alte patologii. Astfel, orice viaţă salvată devine o victorie. Îmi este greu să descriu ce sentimente mă încearcă în momentele în care un pacient nu mai e dependent de oxigen, când acesta se externează”, mai spune medicul.

N-o face direct, ci prin prezentarea făcută de purtătorul de cuvânt al spitalului, Cristina Cazacu, care adaugă: "Pentru cei mai mulţi dintre pacienţii care au fost trataţi în cadrul Secţiei de Boli Infecţioase, medicii de aici rămân eroii în combinezoane albe, cărora li se văd doar ochii".