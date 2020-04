Imagini virale cu o Dacie 1300 în centrul New York-ului pustiit de pandemia de coronavirus

Sub titlul „Oraşul care nu doarme niciodată trage un pui de somn”, Eduard Palaghiţă a postat mai multe fotografii realizate în centrul New York-ului pustiu cu o Dacie 1300 fabricată în 1977 şi pe care a adus-o acum câţiva ani din România peste Ocean. Postarea a suscitat un mare interes, având deja multe comentarii. „Eşti o mândrie de român”, i-a scris Cătălin Movileanu lui Eduard Palaghiţă.

Maşina devenită vedetă a fost adusă din România cu platforma până în Germania şi de acolo cu vaporul până la New York. În SUA, orice maşină mai veche de 25 de ani se poate înmatricula ca şi vehicul istoric. Aşa a făcut şi Eduard cu maşina sa, care deşi are 43 de ani vechime, încă merge foarte bine. Multe dintre piese sunt orginale, iar motorul nu a fost modificat. A devenit vedetă în 2014 când a atras mii de priviri la parada de Ziua României din Times Square din New York.

Pasiunea pentru Dacie, moştenită din familie

Originar din Braşov, Eduard Palaghiţă (37 ani) a ajuns în SUA în 1995, când avea 12 ani. A locuit în Florida un an, după care s-a mutat la New York. A absolvit facultatea la San Francisco, după care s-a întors la New York, oraşul care l-a cucerit. Eduard Palaghiţă locuieşte în Queens, la un sfert de oră de mers cu maşina de Manhattan. Pasiunea pentru Dacie vine din familia sa. Bunica sa a deţinut o Dacia 1300 roşie, iar părinţii o Dacia 1310. „De când eram mic mă pasionau maşinile. Îmi plăcea să le desenez şi am desenat Dacia lui mama cu tot cu şurubelniţa care ţinea geamul să nu cadă. Când mergeam sus la bunica în Poiana Braşov, stăteam pe bancă lângă casă şi mă uitam la maşinile care treceau pe acolo. În Poiană vedeai cele mai tari maşini, Mercedes, Audi. Tot acolo am văzut pentru prima oara un Harley Davidson“, declara Eduard într-un interviu pentru Adevărul acum patru ani.