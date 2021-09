EXCLUSIV. Casa în care Liviu Rebreanu a scris „Răscoala” va fi restaurată din temelii. Cât costă lucrările

Restaurarea a început de peste un an FOTO: Robert Erbaşu

Omul de afaceri Robert Erbaşu, proprietarul imobilului, ia în calcul şi o destinaţie culturală pentru casa în care Liviu Rebreanu a locuit 14 ani.

Casa Rebreanu se află într-o zonă idilică, în satul Valea Mare, la doar şapte kilometri de Piteşti. Reabilitarea locuinţei unde faimosul romancier a scris „Răscoala“ (publicat în 1932), „Jarˆ (1934), „Gorila“ (1938) şi „Amândoi“ (1940) şi unde s-a stins din viaţă în 1944 a început în vara lui 2020.

Robert Erbaşu, căruia i-a fost retrocedată casa în 2009, a început încă de acum zece ani demersurile pentru a reabilita casa, însă din cauza birocraţiei excesive şi a procedurilor greoaie începerea lucrărilor a fost amânată.

„Trebuie păstrată atmosfera interbelică”

„Exteriorul casei este reabilitat în proporţie de 90%, iar interiorul este realizat 60% . La finisaje, lucrurile sunt mai anevoioase. Trebuie păstrată atmosfera interbelică. Pentru partea de tâmplărie şi lemnărie am găsit în zona mai mulţi artizani, meşteri locali cunoscători ai arhitecturii zonale cu tradiţie transmisă din tată în fiu a acestui meşteşug de transformare a lemnului în operă de artă. Însă pentru partea de realizare a consolidării şi a finisajelor a trebuit să apelez la meşteri cu o vastă experienţă în reabilitare a caselor-monument din Italia. Norocul a venit din cauză că pandemia a creat un val de repatriere a specialiştilor români ce lucrau în această ţară”, a declarat Robert Erbaşu în exclusivitate pentru „Adevărul”.

Partea de tâmplărie şi lemnărie a fost refăcută de meşteri locali





Omul de afaceri consideră că reabilitarea şi consolidarea acestei case monument istoric este de departe cel mai complex şi dificil lucru pe care l-a realizat din experienţa sa antreprenorială de peste 30 ani desfăşurată în diverse domenii de activitate. „Încă de la proiectare - avizare - autorizare până la selectarea meşterilor şi a echipelor de lucru, totul este un examen extrem de dificil, dar de departe este cel mai greu să găseşti materiale de calitate care să se preteze pentru reabilitarea unui monument istoric”, mai spune Robert Erbaşu.

Investiţia realizată până acum în restaurarea Casei Rebreanu se ridică la peste 250.000 de euro, fiind necesare însă şi alte investiţii până la finalizarea completă a restaurării.

„Iau în calcul desfăşurarea oricăror activităţi care să pună în valoare arhitectura imobilului şi investiţia realizată, dar mai ales memoria marelui scriitor Liviu Rebreanu care a spus: “ Eu să să-mi văd de cele prezente căci cele viitoare vor veni la timpul lor”. Pot spune că iau în calcul şi o viitoare destinaţie culturală pentru Casa Rebreanu”, mai precizează Robert Erbaşu.



„Prima mea proprietate reală”

Zecile de obiecte din casă ce au aparţinut lui Liviu Rebreanu, inclusiv masa la care acesta a scris faimosul roman "Răscoala", au fost duse de mai mulţi ani la Muzeul Judeţean Argeş.







Casa de la Valea Mare a fost cumpărată de către faimosul scriitor în 1930. În aprilie 1945, după aproape opt luni de la moartea lui Rebreanu, casa a fost cumpărată de către doctorul Ion Erbaşu (bunicul actualului proprietar) de la Fanny Rebreanu şi Florica Vasilescu Rebreanu, soţia şi respectiv fiica marelui romancier. Ion Erbaşu a fost expropriat de către comunişti în anul 1950, iar în 1969 locuinţa a fost declarată casă memorială. Casa a fost retrocedată în 2009 omului de afaceri Robert Erbaşu, fiind închisă pentru vizitatori începând cu 2013.







Liviu Rebreanu a locuit 14 ani în casa de la Valea Mare-Argeş

În „Jurnalul intim“ al lui Rebreanu publicat de abia în 1984 datorită eforturilor istoricului literar Niculae Gheran pot fi găsite numeroase referiri la perioada petrecută de celebrul romancier în casa de la Valea Mare în perioada 1930-1944.

Pe 29 iulie 1930, la o lună după ce achiziţionase casa de la Valea Mare, Liviu Rebreanu consemna în jurnalul său: „La Valea Mare, unde ne-am instalat avem o mică, dar adevărată gospodărie. Prima mea proprietate reală. Să-mi ajute Dumnezeu să trăiesc, să mă pot bucura puţin de ea. Evident că facem mereu planuri de viitor, cum s-o mărim, cum să schimbăm casa şi s-o înfrumuseţăm… Cât este, e foarte bine. Am un adăpost pentru orice împrejurare.”

Lucrările de restaurare au costat până acum peste 250.000 de euro





Ultima etapă a creaţiei lui Liviu Rebreanu este, după toate indiciile, legată de refugiul la casa cu vie de la Valea Mare, unde a elaborat romanele (unele doar în versiunea finală, începute la Bucureşti): „Răscoala“ (publicat în 1932), „Jar“ (1934), „Gorila“ (1938) şi „Amândoi“ (1940). În 1944 Liviu Rebreanu a fost înmormântat în satul argeşean Valea Mare unde a locuit. Câteva luni mai târziu, Liviu Rebreanu a fost deshumat din cimitirul de la Valea Mare şi adus la Bucureşti, unde a fost aşezat pentru vecie în Cimitirul Bellu, alături de Mihai Eminescu, Ion Luca Caragiale şi George Coşbuc.



