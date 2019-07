Elevii argeşeni care au luat cu 10 Bacalaureatul au fost premiaţi de Consiliul Judeţean Argeş cu o excursie la Viena şi Budapesta

Performerii judeţului au fost întâmpinaţi de către preşedintele C.J. Argeş, Dan Manu, şi vicepreşedinţii Simona Brătulescu şi Ion Mînzînă.



Atmosfera a fost una destinsă, iar dialogul s-a axat, în principal, pe aspiraţiile şi planurile de viitor în cariera profesională. Puştii au mărturisit că vor opta pentru universităţi de prestigiu din ţară sau din străinătate, cum este cazul a patru dintre ei, în domenii precum automatică, medicină, informatică şi cercetare.

Tinerii au primit din partea preşedintelui Dan Manu un mic cadou, o legitimaţie care le permite să aibă acces gratuit pentru vizitarea şi participarea la evenimentele organizate în instituţiie de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean (spectacole organizate de instituţiile C.J. Argeş, dar şi vizitarea muzeelor din judeţ aflate în administrarea acestor instituţii). De asemenea, s-a stabilit ca în perioada 2-4 septembrie 2019, Consiliul Judeţean Argeş să organizeze pentru elevii cu media 10 la BAC şi Evaluarea Naţională o excursie la Budapesta şi Viena.

Oficialii Consiului Judeţean Argeş le-au lansat propunerea de a se implica în elaborarea proiectelor Consiliului Judeţean Argeş dedicate tinerilor. Tinerilor de 10 li s-a propus să vină cu sugestii de proiecte şi activităţi pe care Consiliul Judeţean Argeş ar putea să le susţină şi să le implementeze. Elevii s-au arătat deschişi în a colabora cu reprezentanţii C.J. Argeş în vederea gestionării programelor pentru tineret, în acest sens urmând a avea loc întâlniri periodice. O primă întâlnire a fost deja programată la finele lunii august.

În total, opt elevi din Argeş au obţinut media generală 10 la examenul de Bacalaureat. Şase dintre ei sunt de la Colegiul Naţional “Ion C. Brătianu” Piteşti, iar ceilalţi doi sunt de la Liceul Teoretic “Ion Mihalache” Topoloveni, respectiv Colegiul Naţional “Alexandru Odobescu” Piteşti.

Cei opt elevi din Argeş cu media 10 la Bacalaureat sunt:

Ioana – Adina Antonescu, Colegiul Naţional “Ion C. Brătianu” Piteşti

Andreea – Valeria Atanasescu, Colegiul Naţional “Ion C. Brătianu” Piteşti

Maria - Irina Botea, Colegiul Naţional “Ion C. Brătianu” Piteşti

Izabela – Mihaela Ene, Liceul Teoretic “Ion Mihalache” Topoloveni

Cosmina – Georgiana Floarea, Colegiul Naţional “Ion C. Brătianu” Piteşti

Bianca – Mihaela Gănescu, Colegiul Naţional “Ion C. Brătianu” Piteşti

Radu – Nicolae Rotaru, Colegiul Naţional “Alexandru Odobescu” Piteşti

Alexandru Motoi, Colegiul Naţional “Ion C. Brătianu” Piteşti.

