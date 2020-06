Disperarea unei foste olimpice de aur: „Sper să vedeţi cât e de bolnav sistemul de învăţământ şi să schimbaţi ceva“

Cosmina Andreea Manea are 24 de ani, este dublă medaliată cu aur (la olimpiadele internaţionale din Japonia - 2013 şi Polonia - 2014) şi îşi doreşte să predea materia care a fascinat-o din copilărie: Geografie. A stat la catedră un singur an, ca suplinitor (anul acesta postul nu mai e disponibil), pentru că la prima sa tentativă de a obţine un post de titular la o şcoală a rămas dezamăgită.

"Concursul a fost organizat corect, dar repartizarea posturilor a fost incorectă. Aşa se întâmplă în acest sistem în care dispar posturi pentru că cineva discută cu directorul şi unii directori ascund orele", a explicat, pentru "Adevărul", Cosmina Andreea Manea.

Ar fi candidat din nou anul acesta, însă, momentan, n-are unde, pentru că, potrivit unui Ordin de Ministru semnat de Monica Anisie la jumătatea acestei luni, Concursul naţional de Titularizare 2020 a fost suspendat. Măsura a fost luată în preziua startului depunerii dosarelor de înscriere.

Nu sunt singurele dezamăgiri ale Cosminei. Într-o scrisoare deschisă, postată pe Facebook, adresată ministrului Educaţiei, Monica Anisie, fosta olimpică arată ce au însemnat pentru ea anii de şcoală şi sacrificiile care nu i-au fost corect răsplătite ca elevă şi studentă.

„Nu mă aştept să se schimbe ceva, însă aş vrea să vă povestesc puţin legat de cât de umilită am fost eu de sistemul de învăţământ de-a lungul timpului şi aş vrea, după ce citiţi tot, să îmi spuneţi cum vi se pare că acest sistem reuşeşte să îşi promoveze şi să îşi păstreze elitele. Încep cu clasa a VIII-a, când am fost parte a generaţiei ce a dat pentru prima dată Evaluare Naţională. În clasa a VII-a am dat Teză cu subiect unic, iar în septembrie anul următor am fost anunţaţi că ni se schimbă modalitatea de evaluare. În mai, când trebuia să dăm evaluarea, am aflat cu o zi înainte de prima probă că, din cauza unei greve a profesorilor, ni se amână examenul cu o săptămână. Nu ştiu dacă vă mai amintiţi când eraţi copil câte emoţii aveaţi înaintea unui test. Înmulţiţi aceste emoţii cu 100 şi obţineţi cel puţin nivelul emoţiilor pe care le aveam noi, cei care am făcut parte din acea generaţie şi care a trebuit să ne adaptăm schimbărilor de ultim moment”, scrie Cosmina Andreea Manea.

„Efort financiar imens depus de către familia mea“

Scrisoarea adresată ministrului Educaţiei continuă cu relatarea experienţelor dezamăgitoare pe care le-a avut în anii de liceu.

„În liceu, am participat la olimpiadele de geografie. În clasa a XI-a, la etapa naţională, a fost o problemă din cauza baremului greşit, iar cei din comisie au refuzat să recorecteze toate lucrările pe motiv că nu este timp. Dacă nu ne strângeam câţiva dintre noi, elevii, împreună cu profesorii însoţitori şi nu ameninţam că mergem şi dăm toată povestea presei, nu se schimba nimic. De fapt, nu s-a schimbat nimic, doar s-a scăzut limita de punctaj pentru participarea la proba de baraj pentru calificarea la olimpiada internaţională. Ghiciţi ce, dintre cei 4 care ne-am calificat, 3 dintre noi nu aveam voie să participăm dacă nu se scădea acea limită. Iar fix aceştia 3 ne-am întors în acel an cu medalii de aur din Japonia înapoi acasă şi ne-aţi folosit ca reclamă pentru cât de bun este sistemul de învăţământ românesc şi cât de competitiv este la nivel internaţional. A fost nevoie să facem contestaţii şi să ne luptăm foarte mult numai pentru a fi eligibili să participăm din cauza unui barem greşit. Iar după ce ne-am calificat, ministerul nu ne-a susţinut cu nimic. A trebuit să îmi comand 3 cărţi din SUA pentru pregătire. Nu mi-a plătit nimeni niciun leu pentru acelea. Nu mi s-a decontat vreodata vreuna dintre ele. În 2013, la nivelul preţurilor de atunci, îmi amintesc că am plătit aproximativ 1500 lei pe ele. A fost un efort financiar foarte mare depus de către familia mea, dar a meritat în final efortul când m-am întors cu medalia de aur la gât din Japonia, iar anul următor am reuşit să repet performanţa în Polonia”, scrie Cosmina.

A urmat Bacalaureatul, când Cosmina a dat probele cu olimpicii. Tânăra povesteşte cum a fost cazată într-un cămin în care condiţiile cu greu i-au permis să poată recapitula câte ceva din materie.

„Vă rog pe dumneavoastră să mergeţi să staţi cazată într-o cameră de cămin cu două paturi, o masă şi un scaun (mai mult nu încăpea acolo), baia pe hol şi fără un dulap în care să ţinem bagajele, ca să nu zic de internet sau aer condiţionat (în condiţiile în care afară erau aproape 30 grade). Sunt curioasă dacă aţi reuşi să învăţaţi ceva în aceste condiţii sau dacă măcar aţi reuşi să citiţi, pentru că de învăţat se presupune că trebuia să o fi făcut înainte de-a lungul anilor de studiu dinaintea examenului”, mai scrie tânăra în scrisoarea deschisă.

„Calitatea învăţământului a lăsat multe de dorit“

Tânăra a urmat două facultăţi şi a ieşit la una dintre ele (geografia) şefă de promoţie, cu media anilor de studiu 9.91 şi media examenului de licenţă 10, iar la cealaltă (relaţii economice internaţionale cu predare în limba engleză) avut media anilor de studiu peste 9.30, iar media examenului de licenţă tot 10.

„Calitatea învăţământului a fost una care a lăsat multe de dorit, pot spune că în 80% din cazuri la geografie doar am recapitulat materia învăţată în gimnaziu şi liceu, iar nivelul nu s-a ridicat nici măcar la cel al unei olimpiade judeţene. Am învăţat singura, automotivându-mă prin participări la conferinţe. Vreau in continuare să mă înscriu la doctorat unde sper să descopăr că este un sistem puţin mai bine pus la punct, care să încurajeze performanţa, însă deja nu am aşteptări prea mari în această privinţă", mai scrie tânăra în scrisoarea deschisă.

În 2019, fosta olimpică a dat pentru prima dată concursul naţional de ocupare a posturilor didactice din învăţământul preuniversitar (titularizarea). A ieşit a patra pe municipiul Bucureşti, cu media 9.70 la scris şi 10 la inspecţie.

"Am văzut personal cum pot să dispară posturi în ziua repartizărilor fără a ni se da vreo explicaţie ce s-a întâmplat cu ele, am văzut cum persoane cu medii mult mai mici se pot ridica să spună ca un post este al lor pentru că au vorbit cu directorul, am văzut cum apar posturi întregi în septembrie, atunci când participanţii la titularizare care au fost primii şi nu au prins decât posturi de suplinitori în 3-4 şcoli nu pot să le mai acceseze. Eu am fost printre cei norocoşi, am prins ore în numai două şcoli, însă pe posturi rezervate (anul acesta nu le mai pot lua pentru că se întorc titularii la post). Ştiţi ce se întâmplă cu un debutant când intră în învăţământ? Nimeni nu îi explică ce se întâmplă, ce acte trebuie să depună, unde, când şi cum, ce documente trebuie să pregătească, unde sunt sălile de clase, etc. De asemenea, se duce la şcoală şi are noroc daca directorii înţeleg că are ore în mai multe şcoli şi sunt de acord să găsească o soluţie pentru ca orele să fie în zile diferite. Orele oricum sunt împărţite dinainte de către titulari, iar suplinitorului, care nu are acelaşi nivel de calificare cu un titular deşi poate are cel puţin la fel de multe cunoştinţe în unele cazuri, îi rămân clasele problemă din şcolile respective, cu care titularii nu au vrut să îşi bată capul", mai scrie Cosmina.

„Nu pot din cauza unui sistem defect“

Anul acesta voia să dea din nou concursul de titularizare.

"În ciuda salariilor mici şi a atitudinii superioare a multor titulari faţă de mine, îmi place să lucrez cu copiii şi vreau să schimb ceva, să îi ajut să vadă plăcerea de a învăţa şi să le transmit mai departe dragostea pentru geografie şi cunoaşterea lumii din jur. Voiam şi vreau să fac asta, însă nu pot din cauza unui sistem defect. Posturile de geografie în Bucureşti au dispărut aproape toate. În urma actualizării din 17 iunie, dacă vreau să iau un post vacant (şi să nu risc cu unul rezervat să se întoarcă titularul în mijlocul anului şcolar) trebuie să ies prima pentru a putea să îmi fac norma din numai 4 şcoli. Dintre care majoritatea sunt licee tehnologice unde se intra cu media sub 5 la evaluarea naţională sau şcoli în zone considerate foarte periculoase din Bucureşti şi până la care distanţa de parcurs este mare şi trebuie schimbate cel puţin 2-3 mijloace de transport (Ferentari, Colentina, Giuleşti Sârbi, Prelungirea Ghencea, etc.). 90% dintre posturile la geografie sunt de maxim 3-4 ore şi viabile un an (în foarte puţine cazuri fericite se ajunge la 5-6 ore)", scrie fosta olimpică.

Trebuie să mă umilesc şi să merg să cer certificat de integritate

Scrisoarea deschisă adresată ministrului Educaţiei continuă: "Pentru a mă înscrie la concurs trebuie să mă umilesc şi să merg să cer certificat de integritate comportamentală, pe lângă cazier, pentru a demonstra că nu am violat sau molestat vreodată minori. Ştiţi că acest certificat nu se mai cere la angajare în niciun alt domeniu în afară de educaţie? Iar pentru a fi totul perfect, cu o zi înaintea depunerii dosarului mi se spune că se suspendă concursul. Am început să mă pregătesc, mi-am făcut un program astfel încât să fiu în forma cea mai bună pentru examen în ceea ce priveşte cunoştinţele în ziua anunţată înainte, iar cu o lună înainte de concurs îmi spuneţi că nu se mai ţine în acea zi şi nici nu puteţi să îmi spuneţi o dată anume când se va ţine. Se ştia că nu se poate susţine concursul pe perioada stării de alertă de acum o lună şi se ştia că dacă se prelungeşte trebuie să se amâne acest concurs."

„Este vorba de incompetenţă în a gestiona riscurile“



Tânăra se întreabă şi o întreabă pe ministrul Educaţiei, Monica Anisie de ce nu a existat o variantă de rezervă pregătită, un plan B?

"Este vorba de incompetenţă în a gestiona riscurile. Ştiaţi prevederile legislative, ştiaţi că există posibilitatea prelungirii stării de alertă. Trebuia să existe un plan alternativ creat din timp.

În acest moment eu sunt aproape decisă să renunţ la învăţământ. Situaţia orelor, salariul, umilinţele, incertitudinile şi schimbările de ultim moment m-au făcut să iau această decizie. Regret că nu am profitat imediat după terminarea liceului de cele două medalii de aur la olimpiadele de geografie (rezultate datorate strict profesorului meu de geografie din liceu, deoarece din partea ministerului nu am primit vreun sprijin pentru realizarea acestor performanţe) pentru a pleca din ţară, alegând să rămân aici şi să încerc să aduc o schimbare oricât de mică în jurul meu. Sper să vedeţi în cazul meu cât de bolnav este acest sistem actual şi să schimbaţi ceva în viitor”, mai spune Cosmina.

Feedback-ul unui elev

În încheierea scrisorii deschise, Cosmina a lăsat şi un feedback pe care l-a primit de la unul dintre elevii săi din acest an într-un chestionar anonim pe care l-a împărţit la ultima oră de şcoală, pentru a vedea ce poate îmbunătăţi la cursurile sale.

”Da, deci în primul rând, ca sa nu uit :) va mulţumesc din inimă pentru toate orele de geografie, toate lectiile, toate vorbele înţelepte pe care ni le-aţi spus. Sunteţi o profesoara extraordinară şi o persoană de nota 100. Şi niciodată să nu renunţaţi la visurile dumneavoastră fiindcă aţi fost, sunteţi şi veţi fi o persoană de excepţie, tocmai de aceea vreau sa vă urez succes şi numai bine, chiar dacă sunt tristă fiindcă nu vom mai petrece şi anul viitor împreună, cu toate astea înţeleg ca aveţi o carieră si o viaţă înainte, şi de aceea mă bucur ca plecaţi, pentru ca asta nu înseamnă tristeţe şi plânsete, ci un pas înainte pentru dumneavoastră, iar noi, elevi care v-au iubit înţeleg asta şi vă anunţăm ca ne bucuram tare tare mult pentru dumneavoastră.

Asta a fost o idee, in a doua vreau sa va zic: deci când veţi preda la toamnă la altă şcoală, TREBUIE neapărat sa le daţi şi viitorilor elevi acest chestionar, fiindcă este foarte bun, iar pe aceasta cala am reuşit şi eu să va trimit toată căldura şi tot spre meu.

Aşa cum am mai spus, TOTUL mi-a plăcut. Păi,mai pe scurt şi sincer) totul. Adică felul cum va comportaţi cu copii şi cum ne vorbeaţi, cum ne predaţi.. Chiar apreciam foarte tare ca toate lecţiile ni le făceaţi in PowerPoint şi asta cred că dura ceva, şi tocmai de aceea apreciam, fiindca va dedicaţi atâta timp copiilor, ceea ce este ceva ce un profesor TREBUIE sa ştie să facă.

Pai ce pot spune, cam asta a fost materia, programa pt clasa 6. Dar ştiu ca ne aţi spus ca în clasa 7 vom învăţa despre toate continentele, ceea ce mi se pare foarte tare (aici vreau să fac a paranteza fiindcă m-am gândit cam cum ar fi dacă dumneavoastră aţi preda materia de clasa 7, adică, după ce ca se învaţă despre multe ţări atâta de frumoase, dacă ati fi făcut si dvs prezentări cred ca cel mai probabil le luam şi ma uitam la ele ca la seriale, de aceea cei care au terminat acum clasa 7 cred ca au avut un an şi au fost si norocoşi, dar pân' la urmă nu ne-o ocolit norocul nici pe noi, nici pe dumneavoastră, fiindcă noi v-am cunoscut pe dumneavoastră, iar dumneavoastră pe noi. Dar revenind la materia noastră, poate că mi-ar fi plăcut să va mai aud cum ne mai spuneţi cate ceva despre cultură, spun asta fiindca mie de fel îmi place sa vad, sa citesc despre diverse culturi. Oricum, vreau să va mai spun ca a fost o lecţie sau două in care ne aţi arătat, ţin minte, o prezentare despre Franţa, era cu poze. Vai, deci prezentarea aceeea este superbă cu toate ca imaginile acelea le gasesc si eu pe net, dumneavoastră le-aţi luat, le-aţi pus pe categorii şi a ieşit ceva superb.

Aşa ca, nu uitaţi niciodată ce persoana specială sunteţi, şi că meritaţi tot ce e mai bun pe acest Pământ, fiindcă şi dumneavoastră ne aţi dat tot ce aveaţi mai bun, şi tot ce ştiaţi., si de aceea, DOAMNA,VA MULŢUMIM, SI VA IUBIM TARE TARE MULT, SI CRED CA MERITAŢI TOATE FLORILE ŞI APLAUZELE DIN LUME.

CHIAR DACA ACUM NU NE PUTEM VEDEA FAŢA IN FAŢĂ, EU TOR VREAU SA VĂ APLUD, ADICĂ NU...DE FAPT, TOATĂ ŞCOALĂ VREA SA VA APLAUDE, AŞA CA LUAŢI ASTEA CA PE TOATĂ RECUNOŞTINŢA NOASTRĂ ŞI NU UITAŢI! SUNTEŢI CEA MAI BUNĂ PROFESOARĂ, ORICE CARE VĂ VA AVEA CA PROFESOARA POATE CONFIRMA ASTA FARA A STA PE GÂNDURI! AŞA CĂ, VA DORIM O VACANTA DE VARA CUM NU S-A MAI VĂZUT, ŞI SĂ AVEŢI NOROC IN VIAŢA! VA ÎMBRĂŢIŞĂM ŞI VA MULŢUMUMIM!”.