Deşeuri organice transformate în îngrăşământ pentru spaţii verzi, dar şi pentru fermieri

Totul, prin tehnologia GORE Cover, implementată în 2016 (printr-un proiect-pilot la vremea respectivă) de staţia de epurare a oraşului, administrată de către societatea comercială Servicii Edilitare pentru Comunitate (S.Ed.C) Mioveni. Din 2020, compostul, care până acum era folosit doar la îngrijirea spaţiilor verzi, a fost omologat şi pus în vanzare.

O tonă de fertilizator ecologic se vinde cu 250 lei, iar la cinci tone achiziţionate, o tonă e gratis. Clienţii sunt fermieri din Mioveni şi localităţile limitrofe, iar cererea este surprinzător de mare.

„Gunoiul se transformă în compost, iar compostul devine îngrăşământ. Am dezvoltat foarte mult acest proiect. Dacă în anul 2020 nu era pandemia, am fi făcut o mică întreprindere din această activitate. Chiar ne doream să preambalalăm acest produs. Nu am renunţat la acest obiectiv. La ora actuală, îl oferim vrac fermierilor, ca îngrăşământ natural. La solicitările pe care le avem din partea fermierilor, nu facem faţă cu producţia. Inclusiv noi, la spaţii verzi, folosim acest îngrăşământ ecologic. Este atestat periodc şi îndeplineşte toate condiţiile penru a putea fi utilizat. Este proiectul SEdC finanţat de CL Mioveni. Noi l-am susţinut prin aducerea tehnologiei şi implicarea financiară a Consiliului Local şi a Primăriei.”, a declarat pentru „Adevărul” Ion Georgescu, primarul oraşului Mioveni.

O maşină profesională toacă crengile şi resturile vegetale rezultate din toaletarea spaţiilor verzi din oraş, iar materialul astfel rezultat serveşte la obţinerea de compost prin tehnologia GORE Cover.

„Sunt reţinute eficient până la 97% din mirosuri”

Tehnologia presupune îmbogăţirea nămolului cu un amestec de material energetic şi acoperirea cu o prelată specială, semipermeabilă, cu rol de biofiltru şi folosirea unui sistem de aerare. „Deoarece nămolul nu poate fi compostat ca atare, fiind dens, se amestecă cu material structural (lemn tocat, resturi vegetale). Membrana microporoasă, special proiectată pentru tratarea deşeurilor biodegradabile la nivel industrial, creează un microclimat constant care accelerează procesul de descompunere”, explică Nicolae Tudose, director general SEdC Mioveni.

O maşină profesională toacă crengile şi resturile vegetale

În combinaţie cu sistemul de aerare, sunt întrunite condiţiile ideale de compostare pentru descompunerea aerobă a deşeurilor organice. „În acelaşi timp, sunt reţinute eficient până la 97% din mirosuri şi alte emisii gazoase şi până la 99% din microbi şi praf. Sub control automatizat, sistemul funcţionează autonom 8 săptămâni, până la obţinerea unui compost de foarte bună calitate”, mai spune Nicolae Tudose.

Producţie lunară de 50 de tone

Capacitatea de producţie este, acum, de 50 de tone pe lună, iar producţia se epuizează imediat, însă SedC Mioveni urmează să facă o noua investiţie într-o a doua prelată, pentru a dubla capacitatea de producţie.

O maşină profesională toacă crengile şi resturile vegetale

Cât despre folosirea compostului pentru îngrijirea spaţiilor verzi din oraş (până la începerea comercializării, a fost singura destinaţie), aceasta s-a dovedit încă de la început o soluţie ecologică viabilă economic, substituind o mare cantitate de îngrăşăminte chimice.

Vă recomandăm să citiţi şi:

Operaţie în premieră pentru Spitalul Orăşenesc Mioveni: protezarea totală a genunchiului prin abord minim invaziv

Cum au ajuns căţeii de la un adăpost din Mioveni să „emigreze” în Germania