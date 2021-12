Cum a cucerit clienţii un brand premium de ţuică: „Facem totul din pasiune, împreună, în familie”

Mai trebuie spus că fiecare etichetă este numerotată. Ţuica Pater se vinde acum în marile lanţuri de restaurante, în hoteluri, în băcănii din Bucureşti şi în Aeroportul Henri Coandă. În afară de ţuica de prune, sub brandul Pater se mai vând rachiuri de pere, struguri, gutui şi mure.

Irina Mărăşoiu, brand manager Pater, a povestit pentru ”Adevărul” cum s-a născut ideea brandului Pater. ”În decembrie 2017 am ieşit pe piaţă cu prima sticlă de ţuică, dar ideea Brandului PATER s-a născut în toamna lui 2013. Şi a venit simplu si natural, ne-am gândit ce ar fi să facem un brand premium care să facă dreptate tuicii argeşene”, spune Irina Mărăşoiu.

Investiţia iniţială a fost de aproximativ 50.000 euro, investiţie ce a completat o infrastructură existentă, cazan de ţuică, spaţiul micii distilerii şi livezile de fructe din comuna argeşeană Bogaţi. In primul an au fost vândute în jur de 600 de sticle de ţuică Pater.

”Îmi place să spun că PATER în sine este pasiune. Noi nu vedem acest brand ca pe o afacere, facem totul cu şi din pasiune, împreună, în familie. Şi ne bucuram de fiecare mic pas pe care îl face PATER. Avem angajaţi sezonieri. Altfel suntem doar noi, familia. Fiecare membru are rolul său clar în povestea PATER. Am pornit la drum cu multe “NU”-uri şi mereu spunem că ambiţia de a le depăşi a fost un prieten apropiat la început de drum. Cu fiecare barieră dărâmată am prins şi mai mult curaj şi încredere că o sa reuşim”, adaugă Irina Mărăşoiu.

Se naşte firesc şi întrebarea legată de preţul de 160 de lei, ce poate părea mare pentru o sticlă de ţuică. ”Suntem un produs premium. Artizanal. Dacă ne raportăm la alte branduri premium suntem mai jos ca preţ. Dacă ne raportăm la ţuica din PET sau făcută industrial, lucrurile se schimba, suntem scumpi. Ţuica este învechita 12 luni in butoaie de dud. Noi am încercat să ne rupem de tiparul de “ţuică” ca o băutură la negru, din PET. Noi ne mândrim cu distilatele româneşti, autentice şi considerăm că nu sunt cu nimic la prejos ca un whiskey, cognac sau rom. Dar românul tinde să nu aprecieze ce are şi să nu valorifice”, precizează Irina Mărăşoiu.

Sticlele pentru ţuică, aduse din Franţa

De când a apărut pe piaţă, Pater a crescut exponenţial, cu peste 80% de la un an la celălalt, până în momentul în care a venit pandemia şi a avut o regresie vizibilă. Însă compania şi-a revenit pas cu pas şi acum este din nou pe val.

”Pandemia ne-a afectat foarte mult. Canalele noastre principale de vânzare au fost afectate grav de pandemie şi cu ele şi noi. Restaurantele, barurile, hotelurile şi aeroportul au fost închise foarte mult timp sau goale. A trebuit sa căutăm alte canale către clienţii noştri şi ne-am concentrat sa crestem partea de online”, a declarat Irina Mărăşoiu pentru ”Adevărul”.

Sticlele pentru ţuică sunt aduse din Franţa, deşi cei de la Pater au încercat în repetate rânduri să găsească un furnizor român de sticlă. ”Când am pornit acest proiect ne doream ca tot ce ţine de el să fie produs în România. Din păcate, România nu stă bine la acest capitol, nu am găsit calitatea şi produsele necesare proiectului nostru în ţară si nici înţelegerea sau răbdarea oamenilor de a încerca să construim ceva de la zero împreună”, mai spune Irina Mărăşoiu.

Ţuica Pater este produsă în comuna argeşeană Bogaţi FOTO: arhiva personală Irina Mărăşoiu

La ora actuală Pater livrează ţuică şi în străinătate clienţilor particulari. Reprezentanţii Pater spun că se gândesc şi la export, însă încă încearcă să construiască şi să întărească acest brand în România.

”Produsele noastre au primit întâi admiraţia străinilor şi abia apoi pe cea a românilor. Am participat încă de la început la concursurile internaţionale de băuturi spirtoase, de unde ne-am întors mereu cu medalii şi aprecieri. Cred că atunci când vom ajunge în punctul în care vom începe să facem export, brandul nostru va fi primit foarte bine. Însă pentru a deveni un brand cunoscut la nivel internaţional credem că este nevoie de foarte multe resurse, pe care un mic producător artizanal nu le are”, consideră Irina Mărăşoiu legat de şansele ca ţuica Pater să devină în viitor un brand cunoscut în Uniunea Europeană.

Vă mai recomandăm şi:



Parfumul Bucureştilor de secol XIX prin ochii unui ardelean: „Ţuica «pricini şi gâlceve», vinul «d-alui Brătianu/lei doi kilogramul», dar şi poeticele străzi“



Invitaţie la cules de prune, în livada de la Istriţa: Mănânci cât vrei, plăteşti doar ce iei la tine