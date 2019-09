Compresele cu mentă. Când sunt utile şi cum se pregătesc

Substanţele active sunt prezente în toate părţile aeriene ale mentei şi conferă plantei proprietăţi calmante, cicatrizante, dezinfectante.



Recoltate în timpul înfloririi, tulpinile conţîn 0,3-0,5% ulei volatil, iar frunzele 1-2% ulei volatil, compoziţia chimică fiind diferită în funcţie de provenienţă.





"Alături de mentol, substanţă care îi conferă aroma specifică şi care reprezintă până la 70% din uleiul volatil, mai întâlnim şi alte substanţe precum mentone, mentofuran, a-pinen, felandren, limonen, cadinen, cineol, aldehidă acetică şi izovalerianică, alcooli amilic şi izoamilic, timol, carvacrol, alcooli sescviterpenici, cariofilen etc.Frunzele conţin şi cantităţi apreciabile de tanin (până la 12% sub formă de acid cafeic), flavonoide, enzime, glucide, acizi organici, vitamina C, vitamina D2, săruri minerale (potasiu, calciu, fosfor, magneziu, natriu, fier, mangan, zinc, bor, cupru, molibden), substanţe antibiotice etc", explică specialistul Elena Badea, administratorulsite-ului infuziedesanatate.ro.





Mentolul are efect antispastic, antiseptic, carminativ (calmează durerile abdominale şi favorizează evacuarea gazelor intestinale) şi colagog (stimulează evacuarea bilei în duoden), efect antiinflamator asupra sinusurilor şi efect vasodilatator la nivelul mucoasei nazale.







Graţie mentolului dar şi celorlalte substanţe active, în uz intern, menta este indicată drept adjuvant în tulburările hepatice şi digestive. Planta are acţiune terapeutică şi în uz extern, când este folosită sub formă de comprese.





Când poţi apela la comprese cu mentă





Compresele pot fi folosite, spre exemplu, pentru tratarea acneei.





"Se pun pe zonele afectate comprese cu infuzie combinată de mentă. Are efecte antiinflamatoare şi antiiritative, eliminând anumite bacterii de la nivelul pielii", spune Elena Badea.





Acelaşi tip de compresă poate fi urilizată şi în cazul apariţiei unor crăpături la nivelul sânilor.





Mâncărimile pielii şi arsurile arsurile uşoare pot fi, de asemenea, ameliorate cu o astfel de compresă.

"Se pun comprese reci cu infuzie combinată de mentă, în care se adaugă şi o picătură de ulei volatil din această plantă. Menta are efecte calmante locale asupra mâncărimilor, având şi o acţiune antiinflamatoare, fiind utilă în eczemele alergice, urticarie etc.", mai spune Elena Badea.





Specialistul recomandă compresele de mentă şi în cazul durerilor de cap, caz în care se diluează trei picături de ulei eteric de mentă cu o lingură de alcool, iar cu preparatul rezultat se pun comprese pe tâmple şi pe frunte, care se acoperă cu un nailon, pentru a nu se evaporă substanţele volatile.





