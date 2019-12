Cine este singurul scriitor laureat cu patru premii Pulitzer pentru poezie. Preţul cu care a vândut prima lucrare

Frost a primit numeroase premii de-a lungul vieţii sale şi este considerat în America ”aproape o instituţie artistică”.

Născut în San Francisco în 1874, Robert Frost a publicat prima sa poezie în revista liceului. A urmat timp de două luni cursurile prestigiosului Dartmouth Colllege, după care s-a întors acasă şi a avut diferite slujbe. A vândut printre altele ziare şi a lucrat într-o fabrică. Însă niciuna dintre slujbe nu l-a atras, simţind că adevărata sa chemare era poezia.

În 1894, la vârsta de 20 de ani, a vândut prima sa poezie cu 15 dolari (434 dolari în banii de azi) ziarului The New York Independent. Poezia se numea ”My Butterfly. An Elegy”. Mândru de reuşita sa, Frost a cerut-o în căsătorie pe iubita sa Elinor Miriam White, însă aceasta nu a fost de acord, spunându-i că ea trebuie să termine facultatea înainte să se căsătorească. După un an, pe 19 decembrie 1895, cei doi s-au căsătorit.

Robert Frost a urmat doi ani cursurile universităţii Harvard, după care a renunţat din cauza unor probleme de sănătate.

Cu puţin înainte de decesul spu, bunicul lui Frost a cumpărat o fermă în New Hampshire pentru tinerii însurăţei. Frost a lucrat la acea fermă timp de nouă ani, perioadă în care îşi scria poeziile dimineaţa devreme.

Prima carte de poezii a lui Frost, intitulată A Boy's Will, a fost publicată în 1913 în Marea Britanie. În 1915, Robert Frost s-a întors în Statele Unite, iar în 1924 a câştigat primul său premiu Pulitzer, următoarele fiind obţinute în 1931, 1937 şi 1943.

Timp de 41 de ani, între 1921 şi 1962, Robert Frost şi-a petrecut aproape fiecare vară şi toamnă predând la Middlebury College în Vermont.

În ianuarie 1961, la vârsta de 86 de ani, Robert Frost a recitat poezia ”The Gift Outright” la inaugurarea preşedintelui John F. Kennedy.

Robert Frost s-a stins din viaţă pe 29 ianuarie 1963 la Boston şi a fost înmormântat în Bennington, Vermont. Iar epitaful său este ultimul vers din poezia "The Lesson for Today" (1942): "Am avut o ceartă de îndrăgostit cu lumea".