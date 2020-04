Chirurgul infectat cu COVID-19 care a refuzat testarea şi a luat contact cu sute de persoane. „Nu a făcut testul că e încăpăţânat“

Parchetul de pe lângă Judecătoria Piteşti a deschis în acest caz un dosar penal in rem miercuri 15 aprilie pentru zădărnicirea combaterii bolilor.

Medicul Felix Sârboiu este şeful secţiei de Chirurgie Vasculară de la Spitalul Judeţean Argeş, dar colaborează şi cu alte spitale din judeţ. Deşi avea simptome specifice de aproape două săptămâni, abia pe 6 aprilie a acceptat cu greu, la insistenţele unui coleg medic, să facă un test rapid, după ce iniţial refuzase vehement. Testul, care are o marjă de eroare de 30%, a ieşit negativ. Pe 10 aprilie, o unitate mobilă pentru testare PCR a fost la Spitalul Judeţean Argeş. Însă medicul Sârboiu a refuzat să se treacă pe listă pentru a fi testat. Trei asistente medicale au fost plasate în izolare şi au fost testate, însă rezultatele testelor nu au sosit deocamdată.

După cum spune prefectul Emanuel Soare, „testul doctorului a ieşit pozitiv pentru că i s-a luat proba imediat marţi 14 aprilie“. „Domnul doctor are o personalitate mai dificilă şi e cunoscut pentru lipsa de colaborare cu colegii. Eu nu pot să îmi explic cum nu a luat măsuri managerul spitalului, mai ales că era vorba de o persoană care prezenta nişte simptome. Mi se pare cea mai mare greşeală. Cu doamna manager am vorbit când am aflat de la jurnalişti că există această situaţie. Bineînţeles că primele reacţii ale dumneaei au fost să nege. Iar când au sunat-o colegii mei de la Cancelarie mai că nu i-a luat la bătaie şi i-a întrebat cum pot să întrebe aşa ceva... Au mai fost probleme cu doamna manager. Au fost medici care se plângeau că nu sunt materiale, iar doamna manager spunea că nu e aşa”.



„Situaţia e gravă, de noaptea minţii”

Tot prefectul de Argeş (foto) a spus că a sesizat toate autorităţile competente. „Sunt erori grave de management. Aceste probleme se vor regla în cel mai mult timp. Mă aştept ca oamenii de la spital care ştiu că nu au făcut ce trebuie din punct de vedere administrativ să facă un pas în spate. Asta ar fi o reacţie de bun simţ. Din păcate, sistemul medical din Argeş are mari probleme şi prezentă efectele managementului din ultimii ani. Este un sistem bolnav ce trebuie curăţat şi vindecat pentru că din păcate toţi depindem de el. Dacă apar astfel de probleme în sistemul medical, şansele noastre devin din ce în ce mai mici. Dacă cei din sistemul medical din Argeş contribuie la răspândirea virusului, ceea ce e foarte grav, ce mai facem noi?”

Secţia de chirurgie vasculară a Spitalului Judeţean Argeş a fost izolată. „Acest medic colaborează şi cu alte spitale, contactele directe pe care le-a avut sunt numeroase. Situaţia este gravă, de noaptea minţii”, precizează prefectul Emanuel Soare.



Manager: „Domnul doctor mi-a spus că nu a considerat necesar să se testeze”

Iată ce spune Adriana Molfea (foto), managerul Spitalului Judeţean Argeş: „Am aflat şi eu luni seara, pe 13 aprilie, că omul ăsta tuşeşte. Eu am un grup de Whatsapp cu medicii şefi de secţie şi dânşii m-au sesizat. Am întrebat de ce nu se duce acasă dacă e bolnav. Am întrebat dacă a făcut CT. Mi s-a spus că nu a făcut, că e încăpăţânat. În acea seară, domnul doctor era de gardă la Costeşti. Colegii au insistat ca a doua zi să vină să facă testul şi apoi să plece acasă. Într-un final l-au lămurit, a venit marţi 14 aprilie, i s-au recoltat probe şi a plecat acasă. Eu am sunat la DSP Argeş de pe 13 aprilie”.

Legat de faptul că vineri 10 aprilie doctorul Sârboiu a refuzat să facă testul de coronavirus, managerul Adriana Molfea spune: „Eu am aflat pe 8 aprilie că vineri, 10 aprilie, urmează să se facă o serie de testări real time PCR. Am solicitat pe secţii să îmi facă o listă cu personalul care vrea să fie testat. Am făcut o adresă scrisă în acest sens. De la secţia de chirurgie vasculară unde şef e domnul Sârboiu nu am primit vreo listă. I-am comunicat situaţia pe 13 aprilie doamnei Honţaru, aceasta l-a întrebat de ce nu s-a testat şi medicul i-a spus că nu a considerat necesar. Unde e vina managerului că el nu s-a testat? Ce să fac eu? Să manageriez toţi oamenii care tuşesc în spital? Sunt zeci de persoane în secţie care au intrat în contact cu domnul doctor”

Adriana Molfea a precizat şi contextul în care medicul Sârboiu a făcut testul rapid pe 6 aprilie, mai mult cu forţa: „Pe 6 aprilie, doctorul Olariu mi-a spus că domnul Sârboiu e răcit şi mi-a zis: „Hai să-i facem un test rapid”. I-am făcut testul ăsta rapid tot forţat, după ce iniţial a refuzat. Testul a ieşit negativ. Doctorul Olariu mi-a spus că a fost răcit băiatul lui Sârboiu şi că a luat-o de la el”.

Şfeul DSP Argeş, Sorina Honţaru, a declarat că se va face anchetă epidemiologică peste tot unde a fost doctorul în ultimele 14 zile. „Familia este izolată la domiciliu. Se testează numai persoanele simptomatice. Tot personalul medical care a intrat în contact cu domnul doctor este izolat. Urmărim şi pacienţii care au intrat în contact cu domnul doctor. Testăm şi pacienţi şi personal, testările au început de miercuri 15 aprilie. Domnul doctor este internat la spitalul din Mioveni”, a mai precizat Honţanu.