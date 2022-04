Un student român din Lisabona, cel mai tânăr consilier local din UE. Cine este Sergiu Senciuc

Sergiu Senciuc, care s-a stabilit în Portugalia de ani de zile, este de zilele trecute consilier local în sectorul Penha de França - Municipiul Lisabona, devenind, la 20 de ani, cel mai tânăr ales român într-o funcţie publică din ţara menţionată, după cum chiar el spune. Este posibil să fie şi cel mai tânăr român care accede într-o astfel de funcţie din toate statele membre ale Uniunii Europene.

Într-o postare de pe contul de Facebook, una intitulată „Un nou capitol“, dataliază, spunând că a preluat funcţia menţionată pe data de 19 aprilie 2022, în Portugalia aplicându-se sistemul rotativ pentru aleşii locali. Pe 26 septembrie 2021 au avut loc alegeri, iar CDS -Partidul Popular partidul din care face parte, a intrat în consiliul local, având dreptul la doi reprezentanţi.

„A fost prima şedinţă la care am participat în calitate de consilier local (deputado na Assembleia de Freguesia). Am candidat cu scopul de a fi vocea tinerilor şi a comunităţii româneşti din Penha de França şi sper din suflet să nu dezamăgesc. Vă mulţumesc frumos, încă o dată, tuturor celor care ne-aţi susţinut şi votat! Aveam 19 ani în ziua scrutinului“, a postat Sergiu Senciuc.

Tânărul studiază Relaţii Internaţionale la Universitatea Lisabona şi este reprezentantul comunităţii de

elevi şi studenţi români din Portugalia. În Penha de França locuiesc aproximativ 35.000 de persoane, fiind şi o însemnată comunitate de români, care şi-au găsit serviciu în diverse domenii. Senciuc este originar din satul Dumbrava, comuna Grăniceşti, judeţul Suceava, în Portugalia ajungând când avea 5 ani.

„În Penha de França am urmat învăţământul primar şi liceal şi mi-am câştigat primii bănuţi. Pe strada Morais Soares, locaş des frecventat în campaniile electorale, am făcut primele selfie-uri cu lideri politici locali şi naţionali. Urmăream cu maxim interes orice mişcare politică şi colectam toate pliantele aruncate pe jos. Încă le am într-o cutie, pe un dulap. Îmi doresc să fiu vocea concetăţenilor şi vecinilor mei în primărie, dar în acelaşi timp să reprezint tineretul“, declara românul, pentru ŞtiriDiaspora.ro, înainte de alegerile de anul trecut.

