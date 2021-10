Un senator PSD susţine că DSP Neamţ permite Spitalului Judeţean să angajeze doar persoane vaccinate: Este un abuz sinistru

„Abuz flagrant la Direcţia de Sănătate Publică Neamţ! Maeştrii liberali ai dezastrului naţional calcă în picioare drepturile omului oriunde s-ar afla. Până şi Ceauşescu ar fi invidios pe slugile lui Cîţu! Concret, Spitalul Judeţean din Piatra-Neamţ are mare nevoie de personal medical. Guvernul-fantomă a scăpat pandemia de sub control şi fiecare unitate medicală din ţara asta face eforturi supraomeneşti ca să facă faţă situaţiei. Spitalul a cerut DSP Neamţ, aşa cum prevede legea, aprobare ca să organizeze un concurs pentru a angaja personal medical. Ce credeţi că au răspuns conducătorii DSP Neamţ? Sub trei semnături şi cu o mare ştampilă pe hârtie, conducătorii acestei instituţii au decis că la concurs pot participa doar „persoane vaccinate împotriva virusului SARS-COV-2”, scrie Cuc pe Facebook, prezentând documentul DSP Neamţ, care face referire la persoane vaccinate sau la persoane care au trecut prin boală.

În opinia senatorului PSD, „acest răspuns nu este doar un abuz sinistru, dar arată cum se propagă mentalitatea de la centrul liberal către funcţionarii instalaţi de „echipa câştigătoare” la conducerea instituţiilor deconcentrate şi descentralizate”.

El precizează că este vaccinat şi crede că vaccinarea este cea mai bună soluţie în acest moment pentru a depăşi acest cumplit val 4 al pandemiei.

„Dar încălcarea cu bună ştiinţă a legii şi ignorarea principiilor democratice sunt lucruri de neacceptat. Nu poţi condiţiona un concurs de angajare de statutul de „vaccinat”. Da, trebuie luate măsuri de protecţie, dar nu poţi să împarţi lumea în două pentru că aşa l-ai văzut pe şeful tău că face. Suntem oameni liberi şi responsabili, nu stabileşte nici Cîţu, nici Iohannis şi nici vreunul din acoliţii lor că oamenii care nu s-au vaccinat trebuie decăzuţi din drepturi”, consideră senatorul social-democrat.

„Dacă semnatarii documentului ar fi scris aşa ceva pentru congresul iresponsabil al PNL care a adunat 5000 de liberali la Romexpo încălcând flagrant legea, ar fi fost zburaţi din funcţii pentru nesupunere politică”, adaugă Cuc.

În opinia sa, aceşti oameni „trebuie zburaţi din funcţii pentru că nu înţeleg nici ce înseamnă democraţia şi nici ce sunt drepturile omului”, iar „un funcţionar public nu poate avea asemenea scăpări”.

Direcţia de Sănătate Publică Neamţ impune ca, la concursul de angajare pentru postul de asistent medical la Spitalul Judeţean, să fie admise doar persoane vaccinate anti-COVID sau care au trecut prin boală, rezultă dintr-un răspuns al DSP pentru unitatea sanitară, referitor la desfăşurarea concursului, document prezentat de către senatorul PSD de Neamţ Răzvan Cuc, care acuză ”un abuz flagrant”.