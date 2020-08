Un pui de zimbru din Codrii Neamţului are nevoie de un naş. Numele trebuie neapărat să conţină o particulă anume

O nouă ediţie a unui concurs lansat de Administraţia Parcului Natural Vânători Neamţ este în plină desfăşurare, încercându-se găsirea celui mai inspirat nume pentru un pui de zimbru venit pe lume în luna iunie 2020.

Competiţia a ajuns la a opta ediţie, până acum fiind botezaţi în acest mod 11 exemplare. Regula întrecerii, care de-a lungul anilor a adunat mii de participanţi, este una simplă, dar care pune mintea la contribuţie.

vanatori_park@yahoo.com, câştigătorul fiind anunţat pe 13 august. Trebuie ca numele propus să înceapă cu indicativul României, particula „RO“, iar pentru înscriere trebuie trimisă propunerea, împreună cu motivaţia numelui ales, până pe 11 august, atât pe pagina de Facebook a Parcului Vânători , cât şi la adresa de email:, câştigătorul fiind anunţat pe 13 august.

„Cu sprijinul publicului, am botezat până în prezent 11 viţei: şase masculi - Românaşul, Rovin, Robur, Romaşcan, Ronică şi Rovan, plus cinci femele - Rozana, Rolline, Romi, Roltea şi Rovidenia. În acest an, botezăm un mascul“, a precizat Elena Curea, membru al echipei de la Administraţia Parcului.

De regulă, premierea celui care se dovedeşte cel mai inspirat în alegerea numelui se face în cadrul unei ample manifestări la sediul parcului natural, dar nu se ştie ce va fi în 2020, datorită contextului epidemiologic generat de epidemia de coronavirus.

La ediţia de anul trecut, puiul de zimbru şi-a găsit drept „naş“ un oficial de peste Prut. Micuţei femele i s-a spus Rovidenia, numele fiind propus de către Ruslan Vascan, primarul comunei Vatici, din raionul Orhei, Republica Moldova, la întrecere participând atunci 170 de persoane. Edilul a participat, pe 17 august 2019, la Ziua Zimbrului, pentru a-şi ridica premiul, iar în momentul când a fost invitat să spună povestea din spatele numelui, a demonstrat că a meritat pe deplin să câştige.

A impresionat pe cei prezenţi prin cunoştinţele sale despre zona Neamţului, despre care aflase încă de copil din scrierile autorilor români. A mărturisit că i-a plăcut mai ales Creangă şi că a reuşit să identifice locuri descrise de acesta, precum Boboieşti, Condreni, Vânători, Ghindăoani.

„Rovidenia! Pentru că alături se află Schitul Vovidenia, iar zimbrii Neamţului parcă ar sta de strajă acestui sfânt locaş din Poiana Liniştii (aşa i se mai spune zonei unde-i aşezământul de cult, tot aici fiind şi casa memorială a mitropolitului Visarion Puiu, care a fost pusă şi la dispoziţia lui Sadoveanu, pentru a crea - n.r.)“, şi-a motivat propunerea de nume primarul basarabean, care a urmat cursurile Liceul Silvic Cîmpulung Moldovenesc.

Şi un politician a „botezat“ un zimbru

La ediţia din 2017, câştigător a fost desemnat fostul primar al municipiului Roman, actualul deputat

Laurenţiu Leoreanu, juriul înclinând balanţa în favoarea numelui, cum altfel, Romaşcan.

El a argumentat cu un articol scris acum vreo 50 de ani de către cercetătorul Constantin Tărăbuţă, tema fiind un craniu de zimbru găsit cu prilejul unor excavaţii arheologice la zidul de incintă a cetăţii vechi a Romanului, construită de Roman Muşat în 1396. Articolul dovedea că era vorba despre un exemplar vânat în împrejurimile oraşului din Neamţ, aducând astfel o contribuţie importantă privitoare la prezenţa zimbrului în zona colinară a României.

„În memoria acelui zimbru şi a celui care l-a făcut cunoscut, pentru a asigura o continuitate în timp, vă propun numele de Romaşcan“, pledase „naşul“ Leoreanu.

Prin codrii Neamţului hălăduie libere vreo 50 de exemplare FOTO: Parcul Vânători

La Parcul Natural Vânători Neamţ se derulează un proiect unic în ţară, de eliberare a legendarelor

mamifere în mediul natural. Iar pe 22 martie 2012, se consemna un eveniment în premieră pentru România, primul grup de cinci exemplare, trei masculi şi două femele, pleca în sălbăticie, în codrii Neamţului.

Iniţiativa data de circa 15 ani, fiind făcute studii de către Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice Bucureşti şi Societatea Zoologică Regală din Londra. Anii au trecut, iar eforturile echipei de implementare au fost răsplătite.

Dacă la început se vorbea de un nucleu liber de 20-22 de animale, în 2020 numărul zimbrilor liberi este de 48. Succesiv, în cei opt ani de la demararea proiectului, au fost noi puneri în libertate şi îmbucurător a fost faptul că viaţa în sălbăticie mergea după regulile naturii.

Zimbrii şi-au mărit arealul la zeci de mii de hectare, ajungând până aproape de poalele muntelui Ceahlău. Şi ce este mai important, în libertate, turma se măreşte. Pentru a se evita cosangvinizarea şi efectele ce decurg din aceasta, repopularea în păduri s-a făcut cu animale aduse din Anglia, Irlanda, Scoţia, Elveţia şi din alte zone ale României.

Ultima eliberare, în mai 2019, a fost una mai specială, dându-se drumul la doi masculi, tot atâtea femele, dar şi unui viţel de doar zece zile. Aşadar, se ridică, treptat, o nouă generaţie de zimbri, un nucleu substanţial, care nu a avut niciodată de-a face cu captivitatea, fiind astfel mult mai bine pregătit pentru traiul pe cont propriu.

