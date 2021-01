Sexy-deputatele. Cele trei femei frumoase, de la partide diferite, care vor reprezenta plăieşii în Parlament FOTO

Alegerile de pe data de 6 decembrie 2020 au stabilit o premieră în Neamţ, trei dintre cei unsprezece parlamentari ai judeţului fiind femei.

Reprezentante ale sexului frumos, care au candidat în Neamţ şi au reuşit să acceadă în importantele funcţii au mai fost în anii electorali de după 1990, Mihaela Stoica - PDL şi Elena Udrea - PDL, la Camera Deputaţilor, iar la Senat Silvia Ciornei - PC şi Emilia Arcan - PSD.

După scrutinul de luna trecută, au avut numărul de voturi pentru a fi deputaţi Dumitrina Mitrea - AUR, Oana Bulai - PSD şi Mara Calista - PNL, care a obţinut mandatul la redistribuire.

Dumitrina Mitrea este considerată marea surpriză a scrutinului de pe 6 decembrie 2020 şi a declarat că se aştepta să devină deputat:

„Mă aşteptam să devin parlamentar, însă la redistribuirea voturilor. Target-ul pe care mi l-am propus pentru Neamţ era de 10%, pentru a fi sigură de reuşita AUR în Parlament. Ştiam că am nevoie de un procent de 12,5% pentru a câştiga un mandat complet de deputat, însă trebuia să fiu şi realistă în realizarea acestui proiect. Procentul obţinut, 13,77%, a fost într-adevăr copleşitor, am realizat abia în acel moment (după publicarea rezultatelor alegerilor - n.r.) că munca depusa de întreaga echipă AUR s-a reflectat în votul cu care ne-au investit alegătorii nemţeni“.

Dumitrina Mitrea este de profesie economist FOTO Facebook

Proaspătul deputat a mai afirmat că a cochetat cu politica acum aproximativ 20 de ani, dar s-a retras şi are o explicaţie pentru recentul succes obţinut:

„Reţeta succesului la Neamţ a fost munca depusă, sinceritatea cu care ne-am privit cetăţenii în ochi atunci cînd le-am vorbit despre AUR, faptul că i-am întâlnit şi le-am ascultat problemele pe străzile din Piatra Neamţ, în Piaţa Centrală din Roman, pe străzile din Târgu Neamţ, pe uliţele din Grinţieş, Oniceni, Borleşti şi în fiecare comună din judet. Am simpatizat acum 20 de ani PNŢ-CD, am fost impresionată de seniorii Raţiu şi Coposu, dar nu am regăsit doctrina acestor oameni remarcabili, în acest partid. În acel moment m-am decis să mă retrag din activitatea politică“.

Dumitrina Mitrea a absolvit Academia de Studii Economice Bucureşti şi are mare experienţă în domeniu, 16 ani în managementul resurselor umane, prestând la trei firme multinaţionale în funcţii de conducere. A mai lucrat ca broker de asigurări, fiind specialistă în despăgubiri, acum are o afacere proprie în Piatra Neamţ şi a absolvit cursuri post-universitare în Guvernare modernă şi administraţie publică locală. Pe contul de socializare mai dezvăluie că este pasionată de editare foto.

A experimentat Theta Healing, Respiraţia inimii, Shamanism şi Reiki

Oana Bulai, deputat PSD, a avut parcurs politic ascendent în ultimii ani, graţie şi relaţiei foarte bune pe care o are cu Ionel Arsene, preşedintele CJ Neamţ. Ultima funcţie avută a fost cea de consilier de

stat pe probleme de sănătate şi învăţământ al premierului Viorica Dăncilă, iar după ce cabinetul acesteia a picat, în noiembrie 2019, se bănuia că Oana Bulai va reveni în CJ Neamţ, ca administrator public al judeţului, de unde fusese propulsată la Bucureşti.

Acest lucru nu s-a petrecut, dar la scrutinul a fost prima pe lista PSD Neamţ, aşa că nu a avut nicio emoţie că nu va ajunge parlamentar. Oana Bulai este absolventă a Facultăţii de Administraţie Publică, are un master în Ştiinţe Politice şi Leadership în Administraţie la Universitatea Petre Andrei Iaşi şi a absolvit şi Facultatea de Drept Nicolae Titulescu din cadrul Universităţii Craiova.

În plan politic, şi-a început cariera în filiala PSD Roman, apoi a făcut parte din organizaţia PDL iar în mandatul 2008-2012 a fost consilier municipal. Înainte de alegerile locale din 2016, a revenit în PSD, partid pe listele căruia a obţinut funcţia de consilier judeţean. Ulterior a demisionat pentru a deveni consilier personal al preşedintelui Ionel Arsene, iar din martie 2017 a preluat funcţia de administrator public al judeţului Neamţ. Oana Bulai s-a concentrat şi pe dezvoltarea personală, are studii în domeniu, scriind o carte pe această temă, intitulată „TU“.

Oana Bulai a fost administrator public al judeţului Neamţ FOTO Facebook

„Pentru a-mi răspunde la întrebările personale şi pentru a-mi descoperi misiunea pe acest pământ, m-am lăsat la rândul meu, învăţată de către alţii. Am studiat, trăit şi experimentat Theta Healing, Respiraţia inimii, Shamanism, Respiraţie holotropică, Reiki, Meditaţia prin rugăciune şi cam tot ce

înseamnă cursuri de profil din România. Am avut trăiri extraordinare care m-au purtat pe calea inspiraţiei şi a transformării“, îşi făcea o prezentare Oana Bulai în cartea menţionată.

Deputatul a fost repartizat în Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi a participat la audierea noului ministru al Învăţământului, a dorit să-i adreseze câteva întrebări, dar nu a avut posibilitatea, aşa că a postat pe Facebook un „mesaj“ adversarilor politici:

„Au avut loc la Parlament audierile miniştrilor desemnaţi de monstruoasa coaliţie PNL - USR PLUS - UDMR. Am făcut parte din comisia care a audiat viitorul ministru al educaţiei. Din păcate, democraţia când vine vorba de guvernarea CDR 2 nu contează, aşa că nu am apucat să adresez mai multe întrebări viitorului ministru. Modul în care noul CDR înţelege să respecte regulile lasă de dorit! Toate audierile miniştrilor sunt organizate pe repede înainte de PNL şi USR, fără distanţare şi depăşind numărul de persoane admis! Fără participarea mass media pentru a asigura transparenţa! Disperarea lor de a ajunge la ciolan cât mai repede este imensă! Iar acesta este doar începutul!“.

Mara Calista a fost parlamentar şi în legislatura trecută

Mara Calista a devenit deputat după redistribuirea voturilor, fiind propulsată pe locul 3 al listei PNL Neamţ, în legislatura trecută ea având aceeaşi funcţie, dar atunci candidase în judeţul natal,

Teleorman. Era unul dintre cei mai tineri aleşi din Parlamentul României, fiind născută în octombrie 1988 şi prin diverse medii era catalogată ca find o speranţă a politicii româneşti.

„Mulţumesc tuturor, sunt onorată de echipa PNL Neamţ care m-a primit cu braţele deschise şi mi-a acordat votul de încredere pentru o nouă candidatură la Camera Deputaţilor. Aduc cu mine experienţa apartenenţei de 14 ani în Partidul Naţional Liberal (...). Voi pune în continuare umărul la fel de implicată pentru ca regiunea Moldovei să îşi crească potenţialul economic, investiţional şi social!“, postat, pe Facebook, Mara Calista, care avea cabinet parlamentar la Roşiorii de Vede.

Mara Calista a candidat în Neamţ, dşi este din Teleorman FOTO Facebook

Este absolventă a Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative, cu specializarea Relaţii Internaţionale şi Studii Europene şi deţine un masterat de la aceeaşi instituţie în domeniul Politică, Gen şi Minorităţi. Mara Calista a deţinut ocupat funcţia de consilier al vicepreşedintelui Camerei Deputaţilor, consilier personal la cabinetul primului ministru în perioada guvernării Cioloş.

De asemenea, a fost membru în CA al Loteriei Române, preşedinte al asociaţiei O şansă pentru viitor. La fel ca şi în mandatul trecut, face parte din Comisia pentru Muncă şi Protecţie Socială şi Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, fiind iniţiator sau co-iniţiator la 118 propuneri legislative, dintre care 35 au fost promulgate ca legi.

Imediat după noua investitură, parlamentarul de Neamţ Mara Calista a scris pe Facebook despre o lege care o avea ca şi co-iniţiator, dar în postare se strecurase o inexactitate:

„Este lege! Nemţenii care au lucrat în cadrul Combinatului chimic de la Săvineşti pot ieşi la pensie cu 2 ani mai devreme. Preşedintele a promulgat Legea nr. 279 /2020 care reglementează dreptul nemţenilor de a ieşi la pensie, fără penalizări, cu doi ani mai devreme, din cauza poluării cu care au fost în contact atâţia ani. Mulţumesc tuturor colegilor parlamentari care au înţeles faptul că nemţenii au nevoie de sprijin din partea noastră!“.

În fapt, era vorba despre locuitorii din comuna Săvineşti şi cei care locuiesc pe o rază de 8 km în jurul localităţii şi nu despre toţi cei care munciseră pe platforma industrială.

Vă mai recomandăm să citiţi:

Planurile de viitor ale temerarilor români ajunşi la capătul lumii. Ţinta, „Pământul lui Van Diemen“

Fost demnitar, după 7 ani de procese, înfrângere definitivă la Înalta Curte. Ce funcţie importantă pierde