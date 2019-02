Românii din Londra care au inventat un sistem revoluţionar pe piaţa creditelor imobiliare. „Soluţia noastră schimbă regulile şi înjumătăţeşte plăţile lunare“

Vadim Toader este originar din Roman, judeţul Neamţ, este dublu licenţiat la Oxford, în inginerie şi ştiinţe economie, iar partenerul său, Ştefan Boronea (foto, jos), este din Iaşi, e programator şi a studiat la Amsterdam.

Cum s-a născut ideea

Prima provocare pentru Vadim, fost consultant de strategie la celebra companie Bain, apăruse în urmă cu trei ani, când prietena sa din Statele Unite intenţiona să-şi cumpere o casă. Aşa a apărut un fel de „competiţie” între cei doi, pentru că tânărul şi-a dorit să vină cu o idee sclipitoare, care să o ajute pe iubita lui să facă o investiţie cât mai profitabilă.

„Am găsit o casă în Newark, New Jersey, cu aproximativ 550.000 de dolari, iar după numai opt luni cineva oferea deja 800.000 pentru ea. Pentru mine era evident că se va întâmpla asta, pentru că în zonă tocmai se deschisese un supermarket nou foarte apreciat în SUA, şcolile tocmai primiseră 150 de milioane de dolari ca să se îmbunătăţească, iar în zonă erau o mulţime de proiecte de regenerare, adică se construiau multe clădiri noi, apăreau multe parcuri noi. Simţeai că zona înfloreşte, plus că era şi mult, mult mai ieftină decât orice altă zonă din jurul ei”, spune Vadim (foto, jos)

A fost momentul în care s-a gândit foarte serios la ceea ce se întâmplase şi, aşa cum spune, i s-a părut stupid faptul că, deşi toate datele erau publice şi oricine avea acces la ele, nimeni nu se gândise la modul cel mai serios să le cumuleze, apoi să facă o listă specială pentru a le compara.

„Ce era interesant pentru noi era că am făcut 300.000 de dolari dintr-o casă, dar nu era singura din zonă, ci mai erau încă vreo 10 la care ne uitam amândoi, în caz că asta n-ar fi mers, plus că ar mai fi fost probabil cel puţin încă 100 pe care nu le-am observat. Şi n-a fost pentru că am făcut investiţia asta pentru că am, negociat noi preţul sau erau un vânzător care avea cancer şi am primit noi un deal extraordinar. Nu, chiar era o tranzacţie absolut normală. Atunci practic eu mi-am luat liber de la Bain şi am zis că trebuie să mă ocup de chestia asta serios şi tot pe atunci l-am cunoscut pe Ştefan”, completează Vadim.

Un algoritm şi o bancă de milioane

Ulterior, Vadim şi Ştefan s-au cunoscut la Londra. După ce au cercetat foarte bine piaţa imobiliară londoneză, cei doi tineri au lansat „Proportunity” - o platformă bazată pe inteligenţa artificială, care analizează şi calculează cu o mare acurateţe preţul caselor, oferind şi prognoze pe termen mediu, în funcţie de fiecare proprietate. Asta înseamnă că au reuşit să creeze un algoritm care poate indentifica locuinţele cu potenţial din Londra, case şi apartamente care reprezintă o excelentă investiţie pentru că se vor scumpi în anii următori.

Pentru ca algoritmul conceput de ei să fie pus în aplicare, trebuie să se ţină cont de o serie de factori, în număr de peste 100, spune Vadim. Cei mai importanţi sunt suprafaţa casei sau a apartamentului, terenul de sub imobil, numărul clădirilor din zonă, cel al supermarketurilor, şcolile, salariile oamenilor, criminalitatea, transportul public şi mulţi alţi factori socio-economici.

După ce au reuşit să le demonstreze investitorilor că algoritmul lor funcţionează cu adevărat, cei doi au decis să treacă la o nouă etapă. Aşa au reuşit să cumpere o bancă specializată pe ipoteci, care însă era inactivă. Prima investiţie a fost de 1,7 milioane de dolari, bani obţinuţi prin stratup-ul lor de la investitori. În următoarea etapă, tinerii au reuşit să demonstreze că ideea lor de afacere merită susţinută, aşa că au ridicat încă cinci milioane de lire sterline pentru a da împrumuturi, din partea unor fonduri importante de investiţii.

„La început, noi am lucrat cu o altă bancă, dar lucrurile nu mergeau aşa cum am fi vrut. Noi am vrut să le arătăm care din casele astea ar creşte cel mai rapid într-un termen scurt. Aşa am aflat că în Anglia sunt tot mai puţini cumpărători şi am indentificat şi problema cea mai mare: depozitul solicitat de bănci pentru a li se acorda un credit imobiliar. 70% din cumpărători spun că asta îi opreşte din a-şi lua casă, mai ales că depozitul cerut de bănci pentru o dobândă rezonabilă este de 20% din valoarea imobilului. Asta în Londra înseamnă 120.000 de lire. De trei ori mai mult decât în anii 2000”, explică Vadim.

Cum funcţionează

Banca pusă pe picioare de cei doi români vine cu o soluţie tocmai în acest sens şi îi creditează chiar pe cei care au nevoie de un avans, un depozit, pentru a lua un credit.

Astfel, dacă un potenţial cumpărător deţine 5% din banii necesari şi mai are nevoie de 15%, aceşti bani pot fi oferiţi de „Proportunity”, iar clientul se califică din acel moment şi poate accesa un credit imobiliar de la o altă bancă pentru o dobândă mult mai bună. Clientul-ţintă are de regulă între 25 şi 40 de ani, caută un apartament prin programul Prima Casă din Marea Britanie şi nu deţine un depozit bancar care să-i permită să acceseze un credit imobiliar cu o dobândă mică.

„În Marea Britanie, băncile cer dobânzi undeva între 2% şi cel mult 5%, pentru creditele imobiliare. Dacă clientul are acest depozit de 20% din valoarea imobilului, banca îi va da creditul cu o dobândă de 1,8-1,9%, pentru că omul este văzut drept solvabil din start. În schimb, cei care se prezintă la bănci fără noi şi nu au cei 20% din valoarea casei, plătesc o rată mult mai mare, între 3.5 şi 5%. Practic, soluţia noastră schimbă regulile jocului, înjumătăţind plăţile lunare pentru aceeaşi casă sau permiţându-le să-şi ia case mai mari instant, în loc

să salveze bani încă 10 ani. Cel mai interesant a fost pentru clienţii noştri când au realizat că dacă apelează la noi au o rată mai mică, chiar dacă plătesc şi la bancă şi ne plătesc şi nouă. Deci, clienţii noştri sunt avantajaţi din toate punctele de vedere”, mai spune Vadim.

Deşi banca lor a primit undă verde abia în vara anului trecut, băieţii se uită deja şi spre alte pieţe, iar în cel mult doi-trei ani vor să intre şi în ţări ca Franţa şi Statele Unite. România ar putea să intre în planurile lor în următorii ani.



