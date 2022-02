Primăriţa din Crăcăoani şi-a angajat fiul city-manager. Ea a dat în judecată Agenţia Naţională de Integritate

Alexandrina Raclariu, primarul comunei Crăcăoani, judeţul Neamţ, care se află pentru prima dată în fruntea administraţiei locale, candidând la alegerile locale din 27 septembrie 2020 din partea Pro România, are probleme cu Agenţia Naţională de Integritate. Ele se datorează unei decizii curioase pe care a luat-o.

Instituţia a declarat-o, la finalul anului trecut, ca fiind în conflict de interese administrativ, deoarece a semnat actul prin care fiul devenea city-manager al localităţii, lucru cel puţin ciudat din punct de vedere etic, chiar dacă primarul avea să susţină că nu a ştiut la ce se „expune“ şi din punt de vedere juridic, neinformându-se temeinic.

Odată ce ANI a dat verdictul, Alexandrina Raclariu s-a adresat magistraţilor din cadrul Tribunalului Neamţ, pentru soluţionarea conflictului. Cauza a instrat pe rolul instanţei pe 31 ianuarie 2022, fiind înregistrată la Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal şi are ca obiect conflict de interese/incompatibilitate - constatate de ANI.

Aşadar, primarul are calitatea de reclamant, iar agenţia este pârât. Pe 28 decembrie 2021, inspectorii de la Agenţia Naţională de Integritate au emis un comunicat în care se preciza că a fost constatată starea de incompatibilitate - conflict de interese de natură administrativă în cazul a 26 aleşi locali, printre care se afla şi primarul din Neamţ.

„În perioada exercitării mandatului de primar, a semnat dispoziţia privind numirea fiului în funcţia de administrator public al comunei, pe o perioadă de 3 ani (05 ianuarie 2021 - 05 ianuarie 2024), precum şi contractul de management aferent. Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70, art. 71 şi art. 76 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019“, conform, ANI.

Ulterior emiterii comunicatului, Alexandrina Raclariu a susţinut că fiul a lucrat numai două săptămâni, nu a semnat acte administrative, nu a fost remunerat, astfel că nu este creat niciun prejudiciu material şi că a dat dispoziţie de încetare a contractului atunci când şi-a dat seama că a greşit.

„În aparatul de specialitate aveam oameni care ar fi trebuit să sesizeze că există un conflict de interese. Când mi-am dat seama, am dat dispoziţie de încetare a contractului fiului meu. Nu am fost chemată la ANI şi nici nu mi s-a cerut un punct de vedere. Sper să nu am de suportat niciun fel de consecinţe“, declara primăriţa de la Crăcăoani, citată de „Atitudinea de Neamţ.ro“.

