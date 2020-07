Preot ucis pe trecerea de pietoni, după „o traversare imprudentă”. Ce pedeapsă a primit şoferul implicat

Magistraţii din cadrul Curţii de Apel Bacău s-au pronunţat, zilele trecute, în dosarul uciderii preotului Vasile Adiaconiţei, de 52 de ani, din Ţolici, comuna Petricani, judeţul Neamţ, pronunţând o sentinţă definitivă.

Iniţial, Iulian Timişescu, de 25 de ani, a fost găsit vinovat de săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă şi prima instanţă, Judecătoria Târgu Neamţ, l-a condamnat la 1 an şi 4 luni de închisoare, pentru care s-a dispus suspendarea sub supraveghere pe un termen de încercare de 2 ani.

La individualizarea pedepsei s-a ţinut cont de faptul că cel care avea să îşi piardă viaţa a traversat imprudent o stradă, plecând de pe trotuar în alergare pe trecerea pentru pietoni

marcată corespunzător.

Cu această soluţie nu au fost de acord procurorii de la Parchetul Târgu Neamţ, soţia victimei accidentului, dar

şi inculpatul, care atacat decizia, adresându-se instanţei superioare, Curtea de Apel Bacău.

De menţionat că, deşi putea să o facă şi ar fi avut aproape sigur câştig de cauză, văduva preotului nu s-a constituit parte civilă în procesul penal, neavând pretenţii de natură materială de la acuzat.

„Desfiinţează în parte sentinţa penală apelată, şi, în rejudecare ajorează pedeapsa principală aplicată

inculpatului Timişescu Iulian prin sentinţa apelată, de la 1 an şi 4 luni închisoare la 2 (doi) ani închisoare. Majorează termenul de supraveghere de la 2 la 4 ani, conform art. 92 din Codul penal.

Majorează numărul de zile de muncă în folosul comunităţii la care a fost obligat inculpatul de la 60 la 120“, conform Curţii de Apel Bacău.

Inculpatul are de respectat unele condiţii, între care să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de Probaţiune Neamţ sau organizate în colaborare cu instituţiile din comunitate.

Cât despre munca în folosul comunităţii, trebuie să o presteze la Primăria Vânători Neamţ sau la cea din Târgu Neamţ. În plus, tânărul nu mai are voie să urce la volan 1 an după ce pedeapsa va deveni definitivă.