Geniul de 9 ani care a doborât un record în radioamatorism. Ce performanţă istorică a realizat

Ianis Scutaru, din Piatra Neamţ, a împlinit 9 ani în august 2020 şi face istorie în radioamatorism. Elev în clasa a III-a la Şcoala Generală Nr. 10 „Nicu Albu“, Ianis a devenit cel mai tânăr campion naţional al României în proba Recepţia indicativelor şi, datorită performanţelor sale, Clubul Sportiv Ceahlăul Piatra Neamţ s-a clasat pe locul doi în întrecerea pe echipe.

Radioamatorismul e catalogat ca sport, însă presupune

cunoştinţe şi abilităţi remarcabile. Astfel, Ianis Scutaru rămâne un fenomen în domeniu, el devansându-i pe sportivii mai mari decât el, de la categoria 16 ani, în Campionatul Naţional de Radioamatorism.

Iar avansul a fost semnificativ: elevul din Neamţ a acumulat 100 de puncte, în vreme ce multiplul campion Rareş Niţă (16 ani), de la CSTA Bucureşti, a primit doar 73 de puncte. Pe podium a urcat şi Melisa Stănică, de la CSM Iaşi, cu 67,7 puncte.

„Ianis Scutaru nu reprezintă o surpriză pentru mine în privinţa clasării pe podium. Chiar înaintea concursului am apreciat că va termina între primii trei, dar, sincer să fiu, nu mă aşteptam la titlul naţional. Mă gândeam că emoţiile concursului şi stresul vor avea efecte asupra lui. Am avut parte de o surpriză foarte plăcută. Are o «ureche» fantastică şi o voinţă foarte mare de a deveni cel mai bun.

Lucrează bine la antrenamente, vrea să fie mereu cel mai bun, vrea mereu să progreseze. Cel care s-a clasat pe locul doi trece din 2021 la categoria Juniori I, după ce în ultimii patru ani a fost în lotul României la Mondialele de Radioamatorism, proba Recepţia indicativelor, şi nu numai că a participat, dar a câştigat medalii atât cu echipa, cât şi la individual“, spune Gheorghe Paisa, antrenorul de la CS Ceahlăul şi tehnicianul loturilor naţionale ale României.

Aurul la Campionatul Naţional este doar primul pas către visul îndrăzneţ al lui Ianis: cucerirea titlului mondial. Opţiunea lui Ianis pentru radioamatorism pare una firească dacă avem în vedere că este pasionat de robotică. La primul antrenament a venit în februarie anul trecut, împreună cu o verişoară de 11 ani, care practică acest sport la CS Ceahlăul.

YO8YNS, în eter

În aprilie 2019, Ianis a fost legitimat, în mai a participat la Campionatul Naţional de Juniori II, la categoria până în 16 ani, iar în septembrie a fost la Campionatele Balcanice, întrecere organizată la Bucureşti. Aici a cucerit prima sa medalie, cu echipa, care a obţinut primul loc pe podium.

Anul 2020 i-a adus recunoaşterea potenţialului său: a promovat examenul de radioamator autorizat, organizat de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii. În lumea largă a radioamatorilor, Ianis este YO8YNS – acesta e indicativul pe care l-a primit.





Ianis, î n timpul unui antrenament FOTO Dan Sofronia

Antrenorul său crede că reuşitele micului Ianis amintesc, oarecum, de performanţele lui Bogdan Buzoianu, fost multiplu campion naţional, european şi mondial, care a emigrat în Elveţia: „Bogdan a venit la club la 14 ani şi apoi a avut cinci recorduri mondiale la Recepţia indicativelor. Nu vreau să mă gândesc atât de departe, dar am încredere că Ianis poate face lucruri frumoase în proba căreia eu îi spun «Proba lui Buzoianu»“.

Prin câştigarea titlului, elevul de 9 ani a ajutat CS Ceahlăul să ocupe locul II în ierarhia pe echipe, pentru nemţeni puncte aducând şi seniorii Mihaela Macsim (argint), Lucian Cojocaru (bronz) şi Gheorghe Paisa (argint). Concursul naţional a avut loc în perioada 15-18 octombrie la Târgu Neamţ. Campioană pe echipe a fost CSM Iaşi, iar celelalte cluburi participante au fost CSTA

Bucureşti, CSTA Petrolul Ploieşti, CSTA Suceava, ACS Radioclubul „Ion Creangă“ Târgu Neamţ şi CSA Steaua Bucureşti.

Curiosul caz al antrenorului Paisa. Consiliul Judeţean „ bruiază “ o gală de merit

În decembrie 2019, antrenorul Gheorghe Paisa a fost desemnat cel mai bun sportiv al anului, la categoria unde scurte. După numai trei zile de la ceremonia care a avut loc la Federaţia de Radioamatorism, la Piatra Neamţ s-a organizat Gala Sportului Nemţean.

Pentru acest eveniment, Consiliul Judeţean a cheltuit 58.500 de lei, însă s-a zgârcit atunci când a venit vorba de a-l onora şi pe Paisa. Consilierii judeţeni au refuzat să-i recunoască meritele, deşi CS Ceahlăul l-a nominalizat printre laureaţi, motivând că Paisa conduce Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport. Gheorghe Paisa nu a vrut să comenteze hotărârea Consiliului Judeţean.





Gheorghe Paisa, alături de un multiplu campion mondial, Bogdan Buz oianu FOTO Dan Sofronia

Totuşi, trebuie menţionat: argumente pentru acordarea unei astfel de distincţii erau cele cinci titluri naţionale adjudecate în 2019, din şase posibile, o medalie de bronz la Cupa Mondială de Radioamatorism, titlul de campion balcanic şi un loc V la Campionatul Mondial. Ca antrenor al lotului naţional, a dus echipa României pe primul loc al podiumului la Campionatul Balcanic de Radioamatorism. De asemenea, din reprezentativa României fac parte cinci sportivi – Daniel Onofrei, Emilian Ionel, Lucian Cojocaru, Ianis Scutaru şi Gabriela Cojocaru –, toţi antrenaţi de Paisa la CS Ceahlăul Piatra Neamţ.

Tehnicianul a contribuit la obţinerea a două medalii de argint de către Mihaela Macsim la Campionatul Mondial, categoria junioare I, şi la cele patru titluri de campion al României câştigate de Silviu Damian. Performanţele sale i-au adus titlul de Antrenor emerit şi Maestru emerit al sportului, desemnarea ca antrenor al lotului naţional din 2002 şi medalia Meritul Sportiv Clasa I.

Totodată, Paisa face parte din Grupul de lucru al Federaţiei Internaţionale de Radioamatorism şi este arbitru internaţional de radioamatorism şi participă la Campionatul Mondial din 2010 încoace. Anul trecut a fost convocat de asociaţia irlandenză EiII DX Group pentru a face parte dintr-o misiune internaţională de promovare a radioamatorismului în Togo şi, la iniţiativa asociaţiei italiene

Mediterraneo Dx Club, a promovat acest sport în Insulele Comore.