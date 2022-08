Firma care a reabilitat podul prăbuşit în Siret a intrat în insolvenţă. Cine sunt creditorii

Încă o problemă s-a adăugat celor pe care le are firma Darcons odată ce podul de la Luţca, judeţul Neamţ, s-a prăbuşit în Siret, după ce fuseseră efectuate „ample“ lucrări de reabilitare. Tribunalul Neamţ a dat, pe 17 august 2022, o primă soluţie într-un dosar ce priveşte societatea, hotărând deschiderea procedurii de insolvenţă.

„Tip soluţie: Deschidere la cererea debitorului. Admite cererea formulată de societatea debitoare Darcons SRL. În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune deschiderea procedurii insolvenţei împotriva societăţii debitoare Darcons“, se arată în încheierea de şedinţă a Secţiei II Civilă de Contencios Administrativ.

Instanţa a mai decis desemnarea unui administrator judiciar provizoriu şi notificarea deschiderii procedurii insolvenţei creditorilor, debitoarei şi Oficiului Registrului Comerţului. Au fost stabilite câteva termene pentru depunerea unor rapoarte, a cererilor de înscriere a creanţelor, verificarea lor şi publicarea tabelului preliminar al creanţelor.

„Conform art. 66 alin. 7 din Legea nr. 85/2014, califică cererile creditoarelor Banca Transilvania şi Consteel Company, având ca obiect deschiderea procedurii insolvenţei împotriva societăţii debitoare Darcons, ca fiind declaraţii de creanţă. Dispune trimiterea notificărilor către toţi creditorii, de către administratorul judiciar“, conform Tribunalului Neamţ.

Se aşteaptă concluziile unei expertize tehnice

Decizia magistraţilor nu este definitivă, putându-se declara apel în termen de şapte zile de la comunicarea hotărârii în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.





Darcons părea a fi o firmă puternică, care a câştigat numeroase contracte cu fonduri publice, fiind condusă de Romică Rotaru, fost vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ.

În 2019, cifra de afaceri a fost de 54.173.902 lei, profitul - 1.176.408 lei, având un număr de 127 de angajaţi. Anul următor, cifra de afaceri era de 45.663.055 lei, profitul de 1.609.752 de lei, pentru ca în 2021, cifra afacerilor să fie de 33.352.972 de lei, profitul realizat a însemnat 843.743 de lei, firma

având 154 de salariaţi.

Cât priveşte podul de la Luţca, lucrările de reabilitare au fost în valoare de 8,3 milioane de lei, adică

aproximativ 1.660.000 de euro, finanţarea fiind prin Planul Naţional de Dezvoltare Locală. Beneficiar a fost CJ Neamţ, preşedintele acestuia, Ionel Arsene, anunţând, pe 13 noiembrie 2021, redeschiderea circulaţiei, deşi recepţia nu era făcută.

Construcţia, una lungă de peste 200 de metri, avea să se prăbuşească pe data de 9 mai 2022. După cum se ştie, DNA efectuează cercetări, urmând ca o expertiză tehnică să „explice“ motivele pentru care podul s-a surpat. După nedoritul incident, Romică Rotaru a dat, la postul Digi 24, o declaraţie surprinzătoare: „Noi nu am dezvelit hobanele, ca să vedem ce se întâmplă cu armăturile din interior. Am respectat în totalitate proiectul pe care l-am avut la dispoziţie. Nu s-a umblat la structura de rezistenţă, aproximativ 99% deloc. Am făcut numai modernizarea şi reabilitarea podului, inclusiv tencuieli la grinzi, placa de pe pod s-a făcut nouă şi s-au facut restul modernizări, dar fără a umbla la structura de rezistenţă a podului“.

