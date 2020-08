De ce „marea dintre munţi“ a devenit un ocean de gunoaie. Experienţa neplăcută a doi temerari înotători

De ce s-a apucat un nemţean să pescuiască pe un drum naţional. Gestul lui a devenit viral pe internet Beliş, Drăgan, Izvorul Muntelui, Vidraru, Stînca-Costeşti, Colibiţa şi Porţile de Fier. Acestea sunt lacurile de acumulare pe care doi temerari sportivi, ciberneticianul Bogdan Zurbagiu şi fostul poloist de performanţă, Mihai Badea şi-au propus să le „cucereacă“ înotându-le, unele fiind deja străbătute, iar altele urmând.

Iniţiativa lor, unică în România în ceea ce înseamnă înotul în spaţii deschise, sport cu impact prin alte ţări, are ca slogan „Apa înseamnă viaţă“ şi se „traduce“ prin parcurgerea a 273 de kilometri pe apele acumulărilor menţionate.

„Noi am încercat şi am reuşit să înotăm pentru prima dată pe metoda înot în ape deschise, asemeni strămoşilor noştri, care străbăteau apele fără prea multă asistenţă şi să determinăm care este lungimea corectă a lacului. Regula după care înotăm este abordarea rutei celei mai scurte, astfel încât cei care vor dori ca în viitor să ne urmeze să

cunoască datele exacte privind dimensiunea lacului“, a declarat Bogdan Zurbagiu.

Cea mai nouă etapă a parcursului înotătorilor din Bucureşti s-a consumat pe 1 august 2020, când au poposit pe malul Lacului de acumulare Izvorul Muntelui de la Bicaz, cel mai mare de pe râurile interioare ale României.

„Vom avea sprijinul a doi voluntari din Bicaz, care ne vor însoţi cu două caiace, pentru că lacul este plin de peturi şi lemne şi alte deşeuri, care trebuie înlăturate din calea noastră pentru ca înotul să ne fie facilitat“, declarau, înainte de start, sportivii.

Şi, din păcate, cele spuse de ei sunt reale, acumularea fiind extrem de poluată. De ce? Turiştii veniţi vremelnic prin locurile pitoreşti de pe malurile lacului, dar mai ales „gospodarii“ riverani din Neamţ şi cei din Suceava, de pe cursul superior al Bistriţei, aruncă deşeuri pe unde apucă, iar când plouă abundent torenţii duc în lac „nesimţirea“ lor.

Revenind la cei doi înotători, „misiunea“ ce a vizat Lacul Izvorul Muntelui, căruia i se mai spune „Marea dintre munţi“, a fost un succes, cei 32 de kilometri dintre Portul Bicaz şi până după viaductul de la

Poiana Largului fiind străbătuţi în aproximativ 10 ore. Dar n-a fost deloc uşor!

„Peturi şi gunoaie în lac din cauza neglijenţei, a lipsei de educaţie şi de respect faţă de natură“

Sportivii, în Portul Bicaz, înainte de plecarea pe apele lacului. FOTO: monitorulneamt.ro

„«Să măsurăm Lacul Bicaz» a fost cea mai dificilă provocare de până acum. Dar am încheiat-o cu bine. A fost greu pentru că în două rânduri am avut parte de valuri create de curenţi cum nu am mai întâlnit pe un lac din România. A fost greu pentru că, la un moment dat, am înotat printre peturi şi gunoaie, care ne loveau peste faţă şi peste mâini. Peturi şi gunoaie ajunse în Lacul Izvoru Muntelui din cauza neglijenţei oamenilor, a lipsei de educaţie, a lipsei de respect faţă de natură şi faţă de tot ceea ce ne înconjoară. Avem o ţară frumoasă. Depinde doar de noi s-o păstrăm aşa cum este. Depinde doar de noi s-o facem cunoscută nu neapărat celor din afara graniţelor, ci românilor“, a postat, pe Facebook, Mihai Badea.

De altfel, alt scop al proiectului celor doi bucureşteni este atenţionarea trăitorilor din zona lacurilor că



este extrem de necesar, pe viitor, să se implice în combaterea poluării.

„Am înotat pe apa lacului de la Vidraru şi spre surprinderea noastră nu am văzut un pet plutind. Ne-a impresionat starea de curăţenie de acolo. Pe Lacul Izvoru Muntelui, poate mai mult ca oriunde în altă

parte, am simţit că «Apa înseamnă viaţă»!“, am mai aflat de la cei doi sportivi.

Înainte de a ajunge la Bicaz, la jumătatea lunii iulie, ei au înotat pe Lacul Vidraru, după ce, anterior, făcuseră acelaşi lucru pe Lacul Beliş, din judeţul Cluj.

„În atenţia noastră se mai află lacul de la Colibiţa şi cel de la Stânca-Costeşti, cireaşa de pe tort, cum ne place nouă să spunem, fiind lacul de la Porţile de Fier. Aşadar, avem de muncit pentru a ne satisface plăcerea de a înota în apele României“, zice Mihai Badea.

Debutul proiectului a avut loc anul trecut, la Beliş-Fântânele, în Munţiii Gilăului, 14 kilometri înotaţi pe acumularea constrută în 1970-1974, pe Someşul Cald, tot în judeţul Cluj. Ţinta următoare, Colibiţa,

este un lac din Călimani, în Bistriţa-Năsăud, barajul de aici fiind amenajat în perioada 1977 - 1991, lungimea fiind de 13 kilometri.

Va urma Stânca - Costeşti, pe Prut, experienţa înotătorilor însemnând 70 de km, iar următoarea Porţile de Fier. Ca plan de viitor, Bogdan Zurbagiu şi Mihai Badea vor să străbată apele Strâmtorii Gibraltar. Şi poate nu-i rău să le urăm „Vânt din pupa!“.

