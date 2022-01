Blocurile „Epocii de aur“ se prăbuşesc în dejecţii. Trai de coşmar într-un imobil care „pluteşte pe materii fecale“

De un trai de coşmar au parte foarte mulţi proprietari ai unor

locuinţe situate în Cartierului Muncitoresc din oraşul Roman,

judeţul Neamţ, zonă în care blocurile au fost construite în „Epoca de aur“ ceauşistă, când se edifica industrializarea forţată a ţării. Aşa se face că au apărut imobile cu garsoniere construite rudimentar, la „normă“, fără un minim de confort.

Numai că, odată cu trecerea timpului, neîngrijite de proprietari şi asociaţii, ele au început să cedeze şi să devină nu numai un focar de infecţie, ci un real pericol pentru cei care mai stau în ele, în general oameni în vârstă, dar şi mai tineri, mai toţi cu posibilităţi financiare reduse.

În această situţie se află şi Blocul 7 de pe Aleea Revoluţiei, din municipiul menţionat. Una dintre proprietare, Rodica Nistor, care locuieşte la parter, se luptă de ani de zile cu

acestă situaţie imposibilă, a constatat, pe 1 ianuarie2022, că

pereţii au început să scârţie la propriu. După două zile, a solicitat prezenţa pompierilor şi a poliţiştilor, care la rândul

lor au alertat autorităţile locale.

„În casă nu pot avea de ani de zile parchet pe jos. Mobila s-a umflat, din cauza egrasiei. În prima zi a acestui an, am avut impresia că perna îmi fuge de sub cap. Pentru câteva clipe am avut sentimentul că voi fi înghiţită de mizeria din subsol, care zace acolo de vreo 20 de ani. Din 2015 încerc, şi nu reuşesc, să determin vecinii să facem ceva să rezolvăm problema blocului care pluteşte pe materii fecale“, a declarat, pentru Roman TV, Rodica Nistor.

Imobilul a fost construit acum 42 de ani

Femeia mai spune că s-au efectuat operaţii de vidanjare în mai multe rânduri, dar soluţia este una temporară, fără efect şi a dat în judecată asociaţia de proprietari. „Am încercat să strângem bani

de la proprietari, s-a făcut un calcul şi ar trebui ca fiecare să contribuie cu 1.000 de euro. Unii au fost de acord, dar o parte nici n-au deschis uşa“, spune preşedintele Asociaţiei 40, Gabriel Gabanaş.

Blocul cu pricina a fost construit din plăci de beton în 1980, are 38 de garsoniere, dar o parte dintre ele nu sunt locuite. De frică, Rodica Nistor s-a mutat din imobil, stând la o prietenă. După sesizarea acesteia, pe data de 4 ianuarie 2022,a avut loc o şedinţă la Primăria Roman, participând reprezentanţii mai multor servicii ale administraţiei locale, dar o eventuală soluţie e de durată.

„Conform cadrului legal, în astfel de situaţii orice intervenţie în cazul unei proprietăţi private are loc numai la solicitarea asociaţiei de proprietari sau a proprietarului în cauză. La imobil s-a intervenit în repetate rânduri pentru evacuarea dejecţiilor din subsol. Ultima intervenţie a avut loc pe data de 3 ianuarie 2022“, a precizat purtătorul de cuvânt al Primăriei Roman, Dragoş Toma. În cadrul întrunirii de la primărie s-au stabilit etapele necesare rezolvării situaţiei.

Urmează ca reprezentanţii asociaţiei să se întrunească, pentru aprobarea unor măsuri, între care se află refacerea instalaţiei de preluare a apelor reziduale, efectuarea unei expertize, care să se stabilească dacă este necesară vreo modalitate de intervenţie asupra construcţiei şi monitorizarea

permanentă a imobilului pentru a preîntâmpina apariţia unor accidente tehnice. Cât despre banii necesari, ei ar trebui să provină de la proprietarii garsonierelor proprietate personală.

