VIDEO Emil Rengle, câştigătorul „Românii au talent“, record pe Youtube cu coregrafii moderne pe manele: „Nimic nu e mai frumos“

"De ce pe manele? Răspunsul este simplu: Pentru că nu e nimic mai frumos decât celebrarea diversităţii şi pentru că orice stil muzical are ceva special în el, ceva ce găseşti doar în acea piesă unică. Dintotdeauna am ascultat manele şi am fost fascinat de acest gen muzical extrem de complex, ritmat şi cu o producţie ofertantă", a explicat Rengle pe canalul său de youtube unde are deja două coregrafii realizate pe manele.

Prima a fost realizată pe melodia "Tu ai ceva ce-mi place", a lui Cătălin de la Alexandria, şi a fost publicată în aprilie anul trecut, strângând până acum peste 1,5 milioane de vizualizări.

Cea de a doua coregrafie, realizată câteva luni mai târziu, în septembrie, pe melodia "Uită-te la mine", cântată de Prinţesa de Aur, a strâns peste 1,8 milioane de vizualizări.

Emil Rengle a fost desemnat câştigătorul „Românii au talent“ 2018, fiind primul dansator din istoria emisiunii care a câştigat marele premiu. În plus, coregraful a câştigat şi premiul de originalitate, în valoare de 10.000 de euro. Artistul a decis să doneze cel de-al doilea premiu.

Într-un interviu acordat la scurt timp după câştigarea concursului, Emil Rengle, a vorbit la Adevărul Live despre provocările din timpul competiţiei, bisexualitate şi manifestarea dragostei fără prejudecăţi.