Cum vrea primarul Oradei să transforme oraşul în Silicon Valey: 50.000 de euro pentru tinerii care deschid o afacere IT

Anunţul a fost făcut vineri, 19 octombrie, de Ilie Bolojan, primarul Oradei, într-o conferinţă de presă organizată alături de directorul economic al instituţiei, Eduard Florea, respectiv un antreprenor din domeniul IT, Gabriel Ciordas, de la Smartware.

Proiectul se numeşte „Realizează-te în Oradea!”, şi îşi propune să-i încurajeze pe tinerii specializaţi în acest domeniu să rămână în Oradea.

„Oraşul Oradea nu are în plan acordarea de vouchere sociale. Noi am ales să investim în oameni. Şi pentru că suntem conştienţi de rolul important pe care IT-ul îl are în toate sectoarele de activitate locală, Oradea îşi propune să se implice activ în dezvoltarea ecosistemului tech în municipiu. Dorim ca oraşul să devină un pol naţional de dezvoltare în acest domeniu”, a explicat primarul.

Astfel, oraşul va crea un fond de investiţii pentru susţinerea start-up-urilor orădene din domeniul IT, pregăteşte facilităţi fiscale pentru companiile din domeniu, dar şi burse pentru studenţi şi liceeni care doresc să urmeze o carieră în domeniu, în Oradea.

Burse pentru liceeni



Bursele vor fi acordate liceenilor înscrişi la specializări de matematică informatică sau care au obţinut rezultate la concursuri de specialitate: robotică, informatică, matematică.

Suma a fost fixată la 200 lei/lună şi se acordă din semestrul ll (luna februarie) pentru cei din clasele a Xl-a iar pentru cei din clasa a Xll-a, pe tot parcursul anului şcolar. Pentru anul şcolar 2018-2019, bursele se vor acorda pentru ambele categorii din luna februarie.

Condiţia este ca elevii să fi obţinut pe anul precedent o medie generală de 8.50 şi nota 10 la purtare. Bursa integrală se acordă pentru o frecvenţă şcolară integrală, proporţional cu numărul de zile de şcolarizare, excepţie făcând absenţele motivate. „Beneficiarii de bursă au obligaţia de a se înscrie la o Universitate din Oradea, specializări axate pe un curriculum din domeniul IT şi să fie admis. Dacă nu, aceştia vor restitui contravaloarea bursei”, a mai spus directorul economic.

În cazul studenţilor, cei care vor beneficia de sprijin, vor trebui să realizeze stadii de practică la firme locale din domeniul IT şi să prezinte în acest sens adeverinţă ori contract de muncă.

Start up în Oradea



Prin program sunt pregătite facilităţi fiscale şi pentru antreprenorii din domeniul imobiliar care realizează clădiri de birouri premium şi care ar putea beneficia de o reducere de 50% a impozitului pe clădire în timp ce pentru cei care găzduiesc firme IT se mai adaugă încă o reducere de 50%.

Pentru tinerii antreprenori, Primăria va înfiinţa un fond de investiţii care va fi administrat de o societate pe acţiuni înfiinţată de Municipiul Oradea, prin Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea, împreună cu companii de experienţă în domeniul IT&C.

Capitalul social al societăţii va fi format din aportul oraşului, de 300.000 euro, la care se adaugă aportul partenerilor privaţi (5.000 euro euro/partener).

„Partenerii privaţi vor fi selectaţi printr-o procedură publică”, a spus primarul Ilie Bolojan, explicând că din fondul de investiţii se vor susţine idei de afaceri fezabile în domeniul IT, precum ale serviciilor IT şi software, securitate cibernetică, inteligenţă artificială, transformare digitală, soluţii IT pentru sănătate, FinTech, etc.

Selecţia firmelor de start-up va fi făcută de o echipă de specialişti din domeniu iar una dintre condiţii va fi ca activitatea firmelor selectate să fie înregistrată în Oradea iar pentru o perioadă de 5 ani, minim 75% din personalul creativ – software developeri, arhitecţi, designeri, produc şi project manageri - să îşi desfăşoare activitatea în Oradea sau Zona Metropolitană Oradea.

„Ideea acestui proiect este de a-i susţine pe antreprenori să nu îşi vândă inteligenţa ca materie primă, ci ca produs finit”, a spus şi Gabriel Ciordas, de la Smartware, primul antreprenor orădean din domeniul IT care şi-a exprimat intenţia de a intra în proiectul municipalităţii. Oferta este deschisă, însă, şi altor firme, indiferent dacă sunt din Oradea sau din alte oraşe ale ţării.

Proiectul Primăriei Oradea va intra în dezbatere publică şi urmează să fie supus aprobării Consiliului Local în şedinţa din luna decembrie.