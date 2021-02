Anchetă la un spital din Oradea după dispariţia unui lănţişor din aur al unui pacient mort de COVID

Incidentul a fost făcut public, la sfârşitul săptămânii trecute, chiar de către un angajat al spitalului. Pacientul fusese internat în 7 februarie, iar în data de 13 februarie s-a constatat că lanţul din aur a dispărut din cutia de valori unde era păstrat, dispariţia fiind sesizată de familia defunctului, care intenţiona să păstreze obiectul ca amintire.

Potrivit sesizării transmise publicaţiei locale ebihoreanul.ro, în ultima perioadă au mai dispărut din cutia de valori obiecte personale ale pacienţilor, între care un telefon, fiind bănuite mai multe infirmiere, care ar urma să fie concediate.

Managerul Spitalului Municipal, Laurenţiu Chiană, a confirmat existenţa unei anchete care vizează dispariţiile unor bunuri ale pacienţilor, recunoscând că există "erori grave" în procedurile de preluare şi păstrare a obiectelor personale predate de bolnavi.

"Am sesizat Poliţia pentru a face cercetări, deocamdată nu ştim dacă este vorba despre un furt sau despre altceva, dar am dispus şi o cercetare administrativă de către Comisia de disciplină a spitalului. Am constatat erori grave în ce priveşte respectarea procedurilor de păstrare a efectelor bolnavilor", susţine Chiană.

La internare, dacă bolnavii vin cu aparţinători, aceştia sunt informaţi să preia obiectele personale de valoare, deoarece spitalul nu poate răspunde decât de cele predate expres. Acestea se păstrează într-o cutie aflată într-un fişet metalic la care, însă, pot avea acces mai multe persoane.

"Am mai avut situaţii în care au dispărut anumite lucruri. Tot recent nu s-a găsit o carte de identitate care ulterior a fost găsită pe secţie. Asemenea dispariţii sunt favorizate de faptul că nu se respectă procedurile, uneori nu se fac nici procese-verbale de predare-primire a bunurilor", mai spune managerul.

Din primele informaţii, suspecţii ar fi din rândul unor angajaţi cu contracte pe perioadă determinată, încadraţi pe şase luni, în contextul numeroaselor îmbolnăviri ale medicilor, asistentelor şi infirmierelor proprii. "Noi nu vom mai prelungi contractele încheiate pe perioadă determinată acestor persoane", a precizat Laurenţiu Chiană.

