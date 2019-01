Zece curiozităţi despre Premiile Oscar. Ce actriţă are cele mai multe nominalizări

1. În ce an a avut loc prima decernarea a Premiilor Oscar?

a) 1928

b) 1929

c) 1930





2. Care dintre următoarele actriţe are cele mai multe nominalizări la Premiile Oscar?

a) Meryl Streep

b) Kathrine Hepburn

c) Ingrid Bergman





3. Care a fost primul film animat care a fost nominalizat la categoria cel mai bun film al anului?

a) Lion King

b) Toy Story

c) Beauty and the Beast





4. Care este cel mai lung film care a câştigat premiul pentru cel mai bun film străin?

a) Godfather

b) Gone With the Wind

c) Lawrance of Arabia





5. Ce ţară are cele mai multe filme premiate la categoria cel mai bun film străin?

a) Franţa

b) Italia

c) Rusia





6. Care a fost cea mai în vârstă actriţă care a câştigat premiul pentru interpretare în rol principal?

a) Gloria Stuart

b) Jessica Tandy

c) Marlene Dietrich





7. Ce regizor are cele mai multe premii?

a) John Ford

b) Billy Wilder

c) William Wyler





8. Care dintre următoarele filme au cele mai multe nominalizări?

a) La la Land

b) Forrest Gump

c) Mary Poppins





9. Care dintre următoarele filme au câştigat cele mai multe premii?

a) The English Patient

b) On the Waterfront (1954)

c) Gigi





10. Câte filme româneşti au fost nominalizate la categoria cel mai bun film străin al anului?

a) Niciunul

b) Două

c) Trei





Răspunsuri corecte: 1 – a, 2 – a, 3 – b, 4 – b, 5 – b, 6 – b, 7 – a, 8 – a, 9 – a şi c, 10 – a.