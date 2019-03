VIDEO Tatăl elevului îi răspunde „învăţătorului-patinuar”: „Nu am nimic cu dumnealui, am postat pentru copiii mei”

Tatăl a postat câteva rânduri pe pagina sa de Facebook, însoţite de un video cu lucrarea integrală a elevului şi manualul din care au fost luate exerciţiile, explicând care au fost cerinţele şi cum a răspuns băiatul. Acesta spune că nu are nu are o problemă cu învăţătorul şi că a postat lucrarea pentru copiii săi şi „pentru toţi copiii neîndreptăţiţi şi timoraţi din România”.

Părintele susţine că vrea să încheie acest război medicatic care s-a stârnit în ultimele zile, dar că va face „toate demersurile necesare pentru a clarifica această dispută”.

Redăm integral postarea lui Ionel Tarnoveski:

Sunt eu, un om simplu, tată a trei copii. Moralitatea şi demnitatea m-au făcut să postez pe data de 4 martie evaluarea lui David din 1 februarie 2019.

Nu am nimic cu domnul învăţător, pur şi simplu am postat pentru copiii mei, David, Maria şi Mădălina şi pentru toţi copiii nedreptăţiţi şi timoraţi din România.

Pentru a clarifica situaţia pentru cei care au dubii legate de autenticitatea şi credibilitatea postării şi, mai ales, a cerinţei exerciţiului, ataşez acum, ca o ultimă intervenţie a mea în media despre acest caz, un filmuleţ cu cerinţele din manual şi caietul pe care baiatul meu, David, a rezolvat ce i se cerea. Aşadar, închei acest război mediatic ce s-a stârnit in ultimele zile fără voia mea, urmând a face toate demersurile necesare pentru a clarifica această dispută. Vă mulţumesc tuturor!

Învăţătorul şi-a spus astăzi părerea despre situaţie, prin intermediul Uniunii Sindicatelor Libere din Învăţământul Preuniversitar (USLIP) Iaşi, susţinând că elevul nu a înţeles corect enunţul exerciţiului. Acesta spune că tema ar fi presupus copierea unui text care conţinea mai multe greşeli şi apoi reproducerea acestuia în forma corectă. Versiunea dascălului a fost susţinută de 23 dintre părinţi, care au făcut publică o poză cu lucrarea unui alt coleg. Cele două lucrări apărute au câteva elemente comune, dar nu par identice.

