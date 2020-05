VIDEO Soţia unui ieşean mort după ce a băut spirt contrafăcut: „Beau şi eu, dar numai «Mona», vodka e apă, iar romul colorant”

jurnaliştii de la www.bzi.ro. Soţia unuia dintre cei morţi spune că a avut mare noroc că a scăpat cu viaţă. Chiar în ziua în care soţul ei a băut spirtul ucigaş, ea a băut vin şi s-a culcat în „porumbar”, scriu

Aproape de 50 de ani, văduvă de câteva zile şi poate mult prea sinceră. Aşa este Agafia Teofan, soţia unui ieşean mort după ce a băut spirt contrafăcut. 25 de ani a fost măritată cu soţul ei, dar de câteva zile s-au despărţit pentru totdeauna. Mare pierdere nu-i dacă am arunca o scurtă privire în ochii proaspetei văduve. Totuşi, să începem cu începutul.

Reporterii BZI au ajuns în comuna ieşeană Stolniceni-Prăjescu, acolo unde patru localnici şi-au găsit sfârşitul după ce au băut spirt contrafăcut. La trei dintre aceştia nu era nimeni acasă. S-au prăpădit toate rudele demult. La unul însă, proaspăta văduvă parcă abia aştepta să povestească cum stau lucrurile. Se aranjează frumos în faţa camerei de luat vederi şi începe să povestească extrem de sinceră totul. Spune că mare nenorocire s-a abătut peste sat după ce spirtul contrafăcut a ajuns în magazine. Despre moartea soţului nu spune prea multe. Era bolnav, iar spirtul contrafăcut nu a făcut decât să-l trimită mai repede pe lumea cealaltă.

„Am băut spirt cu suc şi apă minerală”

După cum spuneam, Agafia este poate prea sinceră. Spune că a fost norocoasă că în ziua în care soţul ei a băut o sticlă de spirt ea a avut ceva bani puşi bine şi a cumpărat un bidon de vin.

„El a băut spirt în ziua aia…Sante…nu Mona. De când e cu boala asta în ţară, Mona s-a terminat. Nu mai este la magazin, gata. În sat au adus ceva, «Sante» parcă scria pe sticlă. De ăla a băut soţul. Eu în ziua aia am băut vin. M-am dus la magazin şi pe el l-am lăsat acasă. Am băut vin şi după m-am culcat în porumbar. Cât am dormit eu, el a murit”, a spus văduva cu zâmbetul pe buze.

Deşi pentru majoritatea oamenilor consumul de alcool sanitar este un subiect tabu, în comuna Stolniceni-Prăjescu consumul de spirt este la modă. Agafia a ţinut să precizeze că bea spirt de ani de zile, însă i-a rămas fidelă „Monei”.