Test de cultură generală despre zei. Cine era „şeful“ tunetului în mitologia nordică

1. Cine era zeul războiului la greci?

a) Hefaistos

b) Apolo

c) Ares



2. Cine era zeiţa căsătoriei la egipteni?

a) Afrodita

b) Ra

c) Isis



3. Cum era zeul cerului la greci?

a) Ceres

b) Caelus

c) Uranus



4. Cum se numea zeul vinului la greci?

a) Abas

b) Dionisos

c) Bacchus



5. Cum se numea zeul suprem al dacilor?

a) Bendis

b) Zamolxis

c) Derzeles



6. Cine era zeul infernului la romani?

a) Hades

b) Ianus

c) Pluto



7. Cine era zeiţa protectoare a focului din cămin si a căminului la romani?

a) Iunona

b) Vesta

c) Diana



8. Cine era zeul vieţii de apoi, al lumii de dincolo şi al morţilor la egipteni?

a) Amon

b) Nun

c) Osiris



9. Cine era zeul deşertului la egipteni?

a) Seth

b) Shu

c) Sokar



10. Cine era zeul tunetului în mitologia nordică?

a) Odin

b) Baldur

c) Thor



Răspunsuri: 1 – c, 2 – c, 3 – c, 4 – b, 5 – b, 6 – c, 7 – b, 8 – c, 9 – a, 10 – c.