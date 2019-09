Tatăl fetiţei din Iaşi care ar fi fost abuzată sexual de pedofilul olandez: „Avea cercel în ureche, vorbea limba română”

Bărbatul este originar din comuna ieşeană Horleşti, acolo unde există şi un centru de plasament despre care se presupune că ar fi fost interesat olandezul pedofil. Ieşeanul a cărui fetiţă ar fi fost abuzată sexuală nu a dorit să îşi decline identitatea, însă a oferit detalii despre cum s-ar fi petrecut lucrurile, în 2016.

„I-a zis că, lasă, ne plimbăm oleacă cu maşina şi după aceea vii înapoi. A făcut de două ori turul satului, pe şosea, şi de asta a şi fost filmat el, că la magazine au camere de luat vederi şi a fost identificat cu fetiţa în maşină. Că dacă nu îl filma cu fetiţa în maşină nu ştia că e el. A doua oară fetiţa o început să ţipe şi să plângă, că să oprească, şi nu a oprit. Fetiţa zicea: «opreşte, lasă-mă acasă la mama şi la tata»”, a precizat bărbatul.

Acesta a continuat: „A dus-o până aproape de canton, aşa se cheamă la noi, aici, şi acolo a întors maşina înapoi şi a adus-o la cimitir. Fata era speciată, foarte speriată. A dat-o jos, nu a adus-o până apropape de casă. Aproape de canton a zis că a mângâiat-o pe picior, ce i-a mai făcut el. Ea atâta a spus. Când ne-am uitat de aici am văzut fetiţa că vine, dar în timpul ăsta am anunţat şi Poliţia. Ea venea cu sacoşa, vorbea, dar vorbea aşa, speriată.”

Ieşeanul a precizat că bărbatul care ar fi agrersat-o sexual pe fiica sa, la acel moment în vârstă de 8 ani, vorbea limba română. „El pare a fi (olandezul, n.r.). Atunci era cu codiţă, acum nu o mai are”, a mai zis părintele.

Acesta a mai precizat că, din 2018, niciun anchetator nu a mai căutat familia în acest dosar, care e, în continuare, cu autor necunoscut.

Acest dosar, dar şi altele din ţară, au fost preluate de Parchetul General. „Din dispozitia conducerii Politiei Romane, toate dosarele penale înregistrate cu autor necunoscut sunt reanalizate. Punctual, in cazul agresiunii sexuale din judetul Iasi, in care a fost deschis dosar penal in anul 2016 sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iasi si in cadrul caruia politistii au desfasurat activitati investigative dispuse de procuror, inclusiv difuzarea imaginilor in spatiul public a unui posibil suspect, in urma carora nu au rezultat elemente suficiente care sa duca la identificarea autorului, precizam ca, in acest moment, politistii desfasoara activitati sub coordonarea procurorului de caz”, a prcizat Poliţia Română.

