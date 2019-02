Tânăr ucis de un BMW pe o trecere de pietoni din Londra. Mama românului: „Fac apel la cei care pot să mă ajute”

Ieşeanul a fost accidentat grav duminică, 17 februarie, rămânând inconştient în urma impactului puternic. El ar fi fost lovit de un BMW seria 5, a precizat mama sa, ulterior accidentului fiind transportat cu un elicopter la un spital din Londra.

Din cauza hemoragiei puternice, Cristian nu a mai putut fi salvat de medicii englezi, fiind declarat decesul.

Familia lui Cristian se confruntă acum cu dificultăţi financiare din cauza costurilor mari de repartiere. De aceea, mama sa a făcut apel la toţi cei care îi pot ajuta familia să doneze.

„Având doar 22 ani fiul, meu pe nume Ciortan George Cristian a decedat în urma unui accident de masina. După ce a luptat pentru viaţa lui timp de mai multe ore, inima lui a cedat, pierduse mult sânge. Astăzi, el nu mai este! (…) Într-adevăr voi avea nevoie de ajutorul vostru financiar pentru a-l repatria în ţara natală, Romania. Fac apel la toţi cei care doresc să mă ajute, să doneze cât poate fiecare, pentru a-l putea înmormânta creştineşte”, a scris mama băiatului Raluca Ruscior.

Cei care vor să ajute familia îndurerată pot dona în următoarele conturi

Pentru contul in Lire:

MISS RALUCA RUSCIOR ;SORT: 070436; ACCOUNT: 41199139, Nationwide Bank

IBAN GB69NAIA07043641199139, Swift MIDLGB22



Pentru contul in Lei :

Lei – RO56BRDE240SV78938412400 – BRD sucursala Iasi pe numele RALUCA Ruscior



Pentru contul in Euro:



RO52BRDE240SV03731482400 – BRD sucursala Iasi pe numele Raluca Ruscior

