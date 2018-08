Revolta unei tinere care a stat în chirie fără contract: „Proprietarii au impresia că pot să înşele oamenii la nesfârşit, pentru că nimeni nu ia atitudine“

Ieşeanca a locuit în oraşul Iaşi, într-un apartament situat pe strada Garabet Ibrăileanu, în apropiere de Copou, plătind o chirie de 300 de euro pe lună. A fost mulţumită în ceea ce priveşte calitatea locuinţei însă a rămas cu un gust amar după ce s-a mutat din cauza modului în care ar fi tratat-o proprietarii.

De la început, proprietara i-a spus că nu poate încheia contract de închiriere deoarece apartamentul aparţine în acte fiicei sale, care e plecată în Germania. De asemenea nu s-a facut niciun inventar la început, pentru a se stabili în ce stare sunt bunurile din locuinţă. „În următoarele luni am fost pusă să plătesc facturi dinaintea mutării mele sub pretext că nu a stat nimeni şi consumaţia este a mea (m-am mutat în martie şi veniseră nişte facturi din ianuarie) şi dacă nu plătesc şi se taie curentul sau gazul este vina mea. Pe lângă asta au intrat în casă atunci când eram plecată din oraş şi mi-au umblat prin lucruri şi când am rugat frumos să nu mai facă aşa ceva mi s-a spus că este proprietatea ei şi că poate intra când vrea, că dacă anunţă o face aşa, că este drăguţă”, a povestit fata, pe un grup de Facebook destinat închirierilor.

Tânăra a mai relatat că a fost ameninţată să aibă grijă ce face deoarece vecina de lângă ea „vede tot” şi că le va spune imediat proprietarilor. „Le-am spus că fac plângere pentru că nu mă simt în siguranţă şi pentru că au făcut evaziune fiscală şi că voi preda apartamentul în curând pentru că nu mai suport să stau acolo şi au spus «hai, lasă-mă cu ameninţările, că mulţi au mai spus asta înaintea ta şi nu au făcut nimic»”, a mai spus tânăra. Aceasta a mai relatat că, la predarea apartamentului, proprietarii nu au vrut să-i dea garanţia sub pretextul că trebuie să aibă încredere că după ce plăteşte toate facturile îşi va primi banii.

„Dupa ce am plătit tot am mai aşteptat o săptămână ca să primesc banii şi nici nu i-am primit pe toţi, deşi atunci când am predat apartamentul au zis că totul e ok, acum mi-au luat bani pentru lucruri care erau stricate dinaintea mea. Şi au impresia că pot face asta la nesfârşit, să înşele oameni, pentru că nimeni nu ia atitudine. Rusine!!! Ruşine că trăim într-o ţară în care sunt oameni de genul care cred că pot scapa basma curată şi continuă să facă asemenea înşelăciuni şi nimeni n-are curajul să facă nimic!! (...) Ar fi trebuit să le dau cadou la plecare un cod civil, aşa ca lectura de seară, poate mai aflau lucruri noi despre cum este corect şi legal să închiriezi un imobil”, a încheiat tânăra.

Ce drepturi au chiriaşii

Avocatul ieşean Ciprian Mitoşeriu ne-a relatat că primul semn de întrebare pe care un chiriaş ar trebui să şi-l pună este când proprietarul refuză să încheie contract de închiriere. În acest caz, există riscul care cel care închiriază să nu fie adevăratul proprietar „Mai ales dacă se solicita bani în avans, probabilitatea de a fi înşelat este foarte mare. Nu puţine sunt cazurile în care la o săptămână de la mutarea într-un apartament închiriat în astfel de condiţii, chiriaşul s-a trezit ca adevăratul proprietar îl întreabă ce caută acolo. Un alt aspect care poate prefigura probleme este legat de neînregistrarea contractului de închiriere la Finanţele Publice, ceea ce ne duce în zona evaziunii fiscale”, a precizat avocatul Ciprian Mitoşeriu.

În ceea ce priveşte povestea tinerei din Iaşi, avocatul a precizat că, din punctul său de vedere, ar fi elemente privind comiterea infracţiunii de înşelăciune, din cauza nerestituirii garanţiei. „Faptul că lucrurile pentru care s-a oprit garanţia erau deja stricate la momentul închirierii denota o intenţie iniţială de însuşire pe nedrept a sumei la finalul contractului. Odata cu preluarea apartamentului, chiriaşul poate schimba încuietoarea, proprietarul având obligaţia de a-şi anunţa eventualele vizite. De regula, astfel de aspecte sunt reglementate prin contractul încheiat in firma scrisă”, a încheiat avocatul Mitoşeriu.