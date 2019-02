Povestea emoţionantă a copilului care spune că cerşeşte pentru a-şi cumpăra creioane şi cărţi de colorat

Nicoleta Adina, o tânără din Iaşi, a postat pe Facebook, în grupul „Eşti din Iaşi dacă“, o poveste despre un copil care ar cerşi în faţa unui supermarket din Iaşi pentru a-şi cumpăra cărţi.

Agentul de pază al supermarketului l-ar fi surpins pe copil făcând asta, i-a povestit soţiei sale, iar femeia l-a căutat pe copil şi i-a făcut cunoscută povestea cu ajutorul postării. Băiatul ar mai avea încă şase fraţi care cerşesc.

Redăm integral postarea femeii:

"Buna ziua! Aş dori să vă povestesc o întâmplare deoarece ştiu că voi găsi sprijinul unor oameni minunaţi. Eu sunt Nicoleta, iar soţul meu se numeşte Alex, dar aici nu este vorba despre noi. Alex lucrează în securitate, într-unul din magazinele Kaufland. Într-o zi a surprins pe cameră doi copilaşi cerşind în faţa magazinului, iar după ceva vreme au intrat în magazin. Datoria soţului meu era să îi urmărească cu suspiciunea că ar putea fura, dar se pare ca nu a fost aşa. Acei doi copii au intrat în magazin şi cu bănuiţi strânşi într-o zi întreagă în frig şi-au cumpărat două cărţi de colorat şi un set de creioane.

Sotul meu s-a înduioşat văzând lucrul acesta şi le-a mai cumpărat şi un penar. Astăzi, au revenit iar în frig pentru a cerşi. Am reuşit să stau de vorba cu unul din ei. Sunt 7 frăţiori care merg la şcoală şi tot ce strâng cerşind investesc în rechizite. Sunt murdari, îmbrăcaţi ponosit, dar se vede că îşi doresc să înveţe.

Am cerut detalii, am oferit un număr de telefon pentru a mă contacta sa îmi spună o adresă, dar acum întrebarea mea este: Aveţi cumva niste lucruri care nu va mai sunt de folos? Rechizite, hainute, încălţăminte etc. Noi nu avem o situaţie financiară bună, dar îi putem ajuta cu câteva jucării şi ce mai găsim de la copilul nostru. Ei locuiesc in Valea Adâncă din ce am inteles, dar voi reveni cu adresa exactă imediat ce o aflu. Ar fi frumos să îi putem ajuta cu un pacheţel. Nu cer bani pentru ei deoarece nu îi cunosc părinţii si nu ar vrea sa le alimentez viciile în caz că ele există, dar copiii nu au nici o vină si merita ajutaţi!

O zi minunată vă doresc si voi reveni cu detalii imediat ce aflu, momentan aş dori să aflu dacă ar fi cineva disponibil sa dăruiască câte ceva pentru ei. Aici sunt vârstele copiilor mai mici: Ionut-7 ani; Elena- 5 ani; Maria- 4 ani; Florentina- 10 ani; Dragos- 14 ani“

În cele din urmă, femeia a anunţat că a obţinut adresa celor şapte copii şi va merge duminica aceasta să le ducă donaţiile. Cei care doresc să ajute o pot contacta pe Facebook pe Nicoleta Adina.

