Moartea albă, printre elevii români. Un studiu îngrijorător arată că 82% dintre adolescenţi consumă alcool

”Sunt de vină teribilismul, dorinţa de a fi acceptat, mediul socio-economic precar, predispunerea la astfel de situaţii. Exemplul din familie este iar un lucru care poate să influenţeze acest consum de alcool. Dar cel mai important, ca să prevenim aceste lucruri, ar trebui să facem educaţie pentru sănătate la şcoală, pentru că alcoolul nu vă este prieten niciodată, mai ales la vârste mici”, a mai spus Tudor Ciuhodaru.

82% dintre elevii români consumă alcool, potrivit studiului ESPAD (The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) realizat la nivel european . Dintre aceştia, 7 procente au recunoscut că s-au intoxicat cu alcool cel puţin o dată în viaţă. Elevii români consumă şi tutun, ţara noastră fiind peste media europeană. Conform aceluiaşi studiu, 5% dintre elevii din România fumează, spre deosebire de cei din Europa, unde media este undeva la 3%.