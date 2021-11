Misha Miller, fata de peste Prut care a cucerit topurile internaţionale VIDEO

Are 26 de ani, este din Chişinău şi a reuşit să cucerească atât publicul din România, cât şi pe cel de peste hotare. Odată cu lansarea, luna aceasta, a unei piese noi, Red Blue solista Misha Miller a povestit, în premieră pentru fanii ei, detalii inedite despre carieră, familie, începuturile în industria muzicii şi proiectele de viitor.

Dar care este, de fapt, povestea Mishei Miller, pe numele ei real Mihaela Arsene, tânăra cu vise mari din Chişinău, cu două facultăţi absolvite la Iaşi, care, anul trecut, a ajuns pe locul 1 în topurile muzicale din Turcia, Grecia şi Bulgaria cu melodia Smoke Me

„Mereu zic că viaţa este ca un bumerang. Tot ceea ce dai Universului, acesta îţi va întoarce înzecit. Sunt o tânără artistă, o visătoare care vrea să-şi îndeplinească scopurile pe care şi-a le-a stabilit de când era mică. Cu cât visezi mai mult, cu cât îţi doreşti mai mult nişte lucruri, cu atât eşti mai aproape de ele. Asta este credinţa mea”, povesteşte Misha Miller, artistă a casei de discuri Roton. Fană Backstreet Boys de la trei ani A început să cânte de la o vârstă fragedă, familia fiind cea care i-a insuflat şi descoperit pasiunea pentru muzică. Atât unul dintre unchii săi, cât şi bunica sa au cochetat cu muzica, astfel că talentul muzical este moştenire de familie. La vârsta de trei ani, cântăreaţa era mare fan Backstreet Boys şi susţinea „concerte” acasă, publicul fiind, desigur, familia de pe canapea. „Am trăit primii doi ani şi jumătate la bunici, pentru că părinţii mei erau foarte ocupaţi cu afacerea pe care o administrau la Chişinău. La bunici, în perioada aceea locuia şi fratele mai mic al mamei mele. El, fiind foarte pasionat de muzică, a fost primul care şi-a dat seama de talentul meu şi mi-a insuflat dragostea pentru muzică. Am crescut şi cu muzică românească, dar cel mai mult ascultam muzică străină, în special Backstreet Boys, Britney Spears şi Destiny's Child. Piesa mea preferată a rămas şi acum Everybody de la Backstreet Boys. Când eram mică, stăteam cu telecomanda în faţa oglinzii, în chip de microfon, îmi făceam rochii din draperii. Strângeam toată familia pe canapea şi ziceam: Începe spectacolul! Şi le cântam, schimbam ţinutele”, mai spune Misha. Misha Miller FOTO Arhiva personală a artistei De ce Misha Miller, şi nu Mihaela Arsene Toată lumea o ştie drept Misha Miller, însă puţini sunt cei care ştiu motivul pentru care artista nu s-a prezentat publicului larg cu numele său real - Mihaela Arsene. Colegii din cadrul unui proiect din Chişinău au fost primii care i-au spus Misha. „Mi-am pus pseudonimul Misha după prima piesă pe care urma să o lansăm, Sacred Touch. Nu cred că suna tocmai OK: Mihaela Arsene cu Manuel Riva. Dar legat de acest nume de scenă, este o poveste ceva mai vechi. Făceam parte dintr-un proiect de cover-uri în Chişinău şi, acolo, eram unica vorbitoare de limba română. Ceilalţi erau vorbitori de limba rusă şi toată lumea întâmpina dificultăţi când rostea numele Mihaela. Ruşii nu au numele acesta şi, atunci, au decis să-mi spună Misha. În plus, acest nume are legătură şi cu familia mea. Pe tatăl meu îl cheamă Mihai, iar mama i-a spus întotdeauna Misha”, mărturiseşte artista. A studiat Finanţe şi Politologie Iubeşte muzica mai mult decât orice şi este absolventă a două facultăţi total diferite de cariera pe care a ales să o urmeze. Finanţele şi Politologia au făcut parte din viaţa Mishei timp de şase ani, însă, în cele din urmă, dragostea pentru muzică a triumfat. Cu toate că a decis să nu plece prea departe de casă, făcând studiile universitare la Iaşi, artista susţine că a fost atrasă mereu de Bucureşti: „Pentru perioada studenţiei, am încercat să găsesc o soluţie astfel încât să pot fi aproape de casă şi să pot face şi studii mai bune decât la Chişinău. Acesta a fost motivul pentru care facultăţile le-am făcut la Iaşi. Însă, dorind să urmez o carieră muzicală, gândul meu a fost mereu să ajung la Bucureşti”

Smoke Me, o idee de la sora mai mică

Smoke Me, piesa pe care Misha Miller a lansat-o, în 2020, alături de Sasha Lopez, continuă să ocupe locuri importante în playlist-urile din străinătate, chiar şi la un an de la lansare. Şi cum fiecare moment unic din viaţa artistei are în spate o poveste, aşa s-a întâmplat şi în cazul acestei piese.





„Prima variantă a piesei era Smoke Me Inside şi, apoi, ne-am gândit să fie <Call me my baby>, aşa că am decis să înregistrăm şi varianta asta. Ţineam permanent legătura cu părinţii şi cu sora mea, cărora le trimiteam pe e-mail toate proiectele mele muzicale.

Într-o zi, am mers la Chişinău şi, când am ajuns, sora mea, Mirela, mi-a zis că nu sună tocmai bine versiunea <Call me my baby>. Atunci, mi-a propus să lansăm piesa în varianta ei iniţială, Smoke Me. Când am revenit în Bucureşti, am mers la studio şi le-am zis lui Sasha Lopez şi Darei că ar fi mai bine să mergem pe varianta aleasă de sora mea”, a povestit Misha Miller.