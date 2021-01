Mihai Chirica, referitor la cazul Alexe: „Singul lucru care l-ar scoate din cărţi este un arest preventiv”

„Am aflat cu neplăcută suprindere despre dosarul în care este vehiculat numele preşedintelui CJ Iaşi, Costel Alexe. Nu pot comenta acest subiect dar, aşa cum am spus întotdeauna, instituţiile statului trebuie să-şi facă datoria. Independenţa justiţiei trebuie să fie un obiectiv foarte clar al României pentru următorii ani. Toţi acei care ocupăm funcţii de deminitate publică trebuie să înţelegem că suntem primii care trebuie să dăm un exemplu. Dincolo de chestiunea juridică, sper ca domnul Costel Alexe să reuşească să-şi dovedească nevinovăţia şi în felul acesta, tot acest subiect să se stingă", a declarat primarul Mihai Chirica, potrivit Ziarului de Iaşi.

În cazul în care preşedintele Klaus Iohannis va da undă verde cererii fomulate de DNA Bucureşti cu privire la începerea urmăririi penale a lui Costel Alexe, s-ar putea schimba şi lucrurile în cadrul filialei PNL pe care o conduce.

„Este forte greu să spun ce se va întâmpla la filiala PNL în momentul acesta pentru că nici nu am discutat cu dumnealui (n. red. - Costel Alexe). Este foarte uşor să-l împingi pe un om peste corabie atunci când vezi că lucrurile se îngroaşă în atenţia unui demnitar. Eu am spus foarte clar că, în momentul de faţă, nu sunt pregătit să preiau organizaţia judeţeană. În rest, las ca lucrurile să treacă ca în orice organizaţie politică prin decizia celor care o conduc şi a majorităţii care are dreptul a decide", a adăugat Mihai Chirica, cel care conduce organizaţia municipală a PNL Iaşi.

