Mărturia cutremurătoare a unei tinere însărcinate din Iaşi înjunghiată în somn din greşeală: „Încercau să mă taie, în timp ce eu îmi apăram burta cu mâinile“

Paraschiva şi Petronela B., mamă şi fiică din municipiul Iaşi, au relatat judecă­torilor cum au scăpat cu viaţă unei ploi de lovituri de cuţit de­clanşate asupra lor din greşeală. Protagonistul acestui caz este Corneliu Marolicaru, un individ extrem de periculos, care a petrecut mai mulţi ani în spatele gratiilor pentru fapte cu violenţă.

Ieşeanul a fost condamnat doar pentru instigare la tentativă la omor calificat, primind 9 ani şi 8 luni de închi­soare pentru această faptă. Ace­eaşi pedeapsă a primit-o şi Sergiu Gavriliuc, în timp ce Gheorghe Gherasim a primit 14 ani de puşcărie.

Recidiviştii au fost condamnaţi la începutul acestei luni şi, zilele trecute, au formulat apel împotriva deciziei. Într-un timp record, judecătorii de la Tribunal au finalizat şi motivarea cazului, dezvăluind, în premieră, detalii terifiante despre acest caz.

Totul a plecat de la Maro­licaru, care în vara anului trecut se afla în conflict cu doi bărbaţi, după ce, anterior, fusese şi lovit de aceştia. Fără scrupule, în noaptea de 14 spre 15 august 2017, Marolicaru i-a chemat pe Gherasim şi Ga­vriliuc pentru a se răzbuna pe duşmanii săi. Cu o maşină, au mers la casa în care cei doi lo­cuiau, au intrat prin efracţie în curte şi, ulterior, în casă. Din greşeală, Gherasim şi Gavriliuc le-au înjunghiat pe Paraschiva şi Petronela B., ultima fiind însărcinată în 8 luni şi luând poziţia fetusului pentru a-şi proteja co­pilul nenăscut. Petronela a măr­turisit că s-a trezit după ce câinele pechinez pe care îl avea familia a început să facă zgomot, să latre.

„Când am deschis ochii am văzut trei bărbaţi, unul înalt şi doi de aceeaşi statură. În mâna bărbatului înalt am văzut un cuţit tip baionetă, iar ceilalţi doi aveau săbii. Am ţipat şi i-am întrebat ce fac, moment în care bărbatul înalt a lovit-o pe mama, iar ceilalţi doi pe mine“, a declarat femeia.

Ea a mai spus că a primit pe întuneric, în total, trei lovituri cu sabia, două în mâna dreaptă şi una în zona sânului stâng. „Amândoi bărbaţii încercau să mă taie şi să mă lovească, în timp ce eu îmi apăram burta cu mâinile“, a mai spus aceasta.