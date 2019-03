Iniţiativă: toată lumea citeşte zilnic timp de 15 minute într-o şcoală din Iaşi

Proiectul „Toată lumea citeşte” se află deja la a şasea săptămână de desfăşurare, fiind demarat de pe 11 februarie 2019, şi îşi propune să-i familiarizeze pe elevi cu lectura şi să reducă astfel rata analfabetismului funcţional, o problemă la care România ocupă primul loc în Europa.



„Ştim că analfabetismul funcţional este un flagel al societăţii actuale şi vrem ca aceşti copii să aibă toate şansele să reuşească în viaţă. Pe lângă strategiile abordate în timpul activităţilor didactice, ne-am gândit că ar fi foarte bine să promovăm lectura în rândul copiilor şi după cum ştim copiii învaţă prin imitaţie, aşa că am considerat necesar şi binevenit ca toată lumea să citească”, a precizat Petronela Petrea, directorul Şcolii Gimnaziale „Prof. Mihai Dumitru” din Valea Lupului.

Proiectul a pornit de la rezultatul unui chestionar de competenţe de literaţie pe care l-au aplicat elevilor din clasa a V-a, conform căruia cei mai mulţi dintre aceştia nu reuşesc să înţeleagă în totalitate ideea unui enunţ. Dascălii au considerat că ar fi util să pună în practică o idee lansată de Anca Tîrcă, specialist în educaţie, şi să folosească lectura pentru a-i ajuta pe elevi să se dezvolte.

„2019 este anul cărţii şi anul acesta eu şi colegii mei am finalizat un curs care se numeşte Citesc pentru a învăţa, derulat prin Asociaţia Română de Literaţie. Noi am măsurat printr-un chestionar competenţele de literaţie ale clasei a V-a şi la sfârşitul cursului am primit rezultatele, care au reprezentat un semnal că trebuie să îmbunătăţim aceste competenţe. Chestionarul măsoară dacă elevii înţeleg sarcina de lucru, iar noi l-am aplicat pentru literatură, matematică şi ştiinţe. A reieşit că de foarte multe ori copiii nu dau atenţie suficientă sarcinii de lucru pe care o au, că citesc superficial, şi atunci am decis că trebuie să intervenim”, a mai adăugat directorul.

Iniţiativa a fost primită cu entuziasm atât de către elevi, cât şi de către cadre didactice. De la grupele mici, până la elevii din clasa a VIII-a, elevii citesc zilnic câteva pagini dintr-o carte, pe care pot să şi-o aducă de acasă sau să o împrumute de la biblioteca şcolii.

„Uneori am avut nelămuriri, am întrebat-o pe doamna şi mi-a explicat. De exemplu nu am ştiut câteva cuvinte şi doamna mi le-a explicat, iar acasă m-am uitat în dicţionar din nou. Citind îmi îmbogăţesc vocabularul şi înţeleg exact ce vrea să spună cartea”, spune Cristian Mindirigiu, elev în clasa a VI-a.

Cam 50% dintre elevi nu înţeleg din prima care este cerinţa unui exerciţiu pentru că nu cunosc sensul unor cuvinte, spun profesorii de la şcoala ieşeană, astfel că prin demersul început aceştia încearcă să schimbe situaţia în mai bine.

„Sunt foarte multe cuvinte pe care ei nu le-au mai întâlnit, dar profesorul care este în clasă de multe ori le explică sau îi lasă să înţeleagă acel cuvânt din context. Cred că mai mult au de câştigat când îl înţeleg singuri decât atunci când li se dă de-a gata cuvântul. Consider că în ziua de astăzi elevii cu asta se confruntă: ştiu să citească, ştiu să scrie, dar nu înţeleg şi examenele pe care le susţin sunt compromise din această cauză. Prin citit, prin lectură, descoperă de fapt fiecare sens al cuvântului. Ei sunt încântaţi şi chiar pasionaţi de ceea ce fac şi au primit cu braţele deschise proiectul”, a declarat Laura Vătămanu, profesor de limba română al Şcolii „Prof. Mihai Dumitru”.

Iniţiativei sau alăturat, pe lângă dascăli, şi îngrijitorii, paznicii şi vânzătorii de la magazinul din curtea şcolii, care consideră că merită să ia o astfel de pauză în fiecare zi.

