Incidentul aviatic de la Iaşi. Ce spun pasagerii din avionul care s-a învârtit zeci de minute deasupra aeroportului

Panică marţi, 30 august, pe Aeroportul Internaţional din Iaşi. Peste 100 de pasageri care urmau să ajungă în capitala Moldovei de la Bergamo au trecut prin emoţii cumplite, după ce aeronava nu a putut ateriza.

Pe aeroport au fost mobilizate 22 autospeciale de intervenţie pentru a preveni o tragedie.

Avionul a decolat de pe aeroportul din Bergamo (Milano) şi urma să ajungă la Iaşi la ora 13:25. Doar că problemele au apărut aproape de aterizare, după ce comandantul aeronavei a sesizat că sistemul de navigaţie s-a defectat. La bordul cursei W63672 erau 107 pasageri.

Planul Roşu de Intervenţie, activat

Reprezentanţii Aeroportului Iaşi au precizat că piloţii au semnalat problemele de la sistemul de navigaţie cu câteva zeci de minute înainte de aterizare. Astfel, a fost activat Planul Roşu de Intervenţie. La aeroport au ajuns 22 de autospeciale de intervenţie, cu 44 de subofiţeri şi şase ofiţeri. Conducerea Aeroportului Iaşi a precizat că toată situaţia a fost ţinută sub control. „Am înţeles că a fost vorba de o problemă la instrumentul de navigare, situaţia de fapt fiind anunţată de pilotul avionului cu 20 de minute înainte de a ateriza. Din punctul nostru de vedere, am fost pregătiţi foarte bine, a fost activată celula de criză, au intervenit pompierii şi cei de pe ambulanţe, au fost desfăcute corturile pentru acordarea de prim ajutor", a declarat directorul general interimar al Aeroportului Internaţional Iaşi, Romeo Vatră. Astfel, pe aeroport au fost dislocate forţe impresionante: 22 de autospeciale ale ISUJ Iaşi, cu 44 de subofiţeri şi şase ofiţeri, dar şi numeroase echipaje de poliţie şi mai multe echipaje medicale. Avionul s-a învârtit aproximativ 25 de minute în aer înainte de a ateriza pe Aeroportul Internaţional din Iaşi. Avionul a survolat zona de mai multe ori, iar la un moment dat a pătruns inclusiv în spaţiul aerian al Republicii Moldova înainte de a ateriza în siguranţă pe aeroportul din municipiul Iaşi. În final, în ciuda defecţiunilor, aeronava a aterizat în condiţii de siguranţă, cu o mică întârziere. Aterizarea a fost efectuată manual, iar pilotul s-a bazat pe datele vizuale şi pe cele comunicate de turnul de control, şi nu pe sistemul de navigaţie.

Ce spun pasagerii

Aeronava, un Airbus A321, nu avea culorile clasice ale companiei, alb, roşu şi violet, fiind, din câte se pare, închiriată de la o altă companie.

Unul dintre pasagerii zborului a mărturisit, în urma incidentului, că înscrisurile din interiorul aeronavei ar fi fost scrise majoritar în limba rusă. Pasagerii din avion nu au fost informaţi cu privire la situaţie, dar încă de la începutul zborului ar fi fost mutaţi toţi pasagerii în partea din spate a avionului, cu toate că locurile celor 107 pasageri erau distribuite uniform.

„La prima încercare, avionul nu a reuşit să aterizeze pe pistă. Am înţeles că a fost vorba de probleme tehnice, dar mă bucur că am ajuns cu bine la Iaşi. Am înţeles că nu a fost informat nici personalul din avion, probabil pentru a nu crea panică în avion. Am sesizat ce s-a întâmplat după ce am observat că avionul nu a mai aterizat. Vă daţi seama că un pic de preocupare a fost. Însă călătorii nu au întrebat ce s-a întâmplat, cu toate că personal nu am mai trecut prin astfel de momente", este declaraţia unuia dintre pasagerii care se aflau în aeronava companiei Wizz Air.