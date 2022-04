Ieşeanul care a luat bronzul la Transform Awards Europe. A creat proiectul de branding pentru inundatii.ro

Proiectul de branding pentru inundaţii.ro , coordonat de Adrian Mironescu - WIRON, consultant şi designer de brand din partea Băncii Mondiale, a fost desemnat câştigător al bronzului la Transform Awards Europe, cea mai prestigioasă competiţie internaţională care premiază excelenţa în branding, ediţia a paisprezecea, la categoria „Best visual identity from the public sector".

Gala de premiere, una spectaculoasă şi cu un public de profesionişti foarte numeros, a fost celebrată la Londra, pe 30 martie 2022, în prezenţa unor agenţii din elita brandingului mondial ca Landor, Interbrand, Lippincott, Prophet, Carré Noir, Dragon Rouge, Lantern sau SomeOne dar şi a clienţilor. La ceremonie a fost prezent şi Cristian Ignat - Canopy, consultantul de marketing digital al proiectului.

Adrian Mironescu a mai primit în cadrul galei şi trofeul de aur pentru proiectul de brand de oraş al Buzăului, câştigat la ediţia 2021.

„Strategia de brand este clară, iar abordarea creativă este antrenantă!”, a precizat juriul. Reuşita este remarcabilă, ediţia de anul acesta având un juriu de top şi un număr de înscrieri record.

„Împreună cu echipa proiectului am creat strategia şi identitatea de brand pentru a comunica importanţa pregătirii la inundaţii. Strategia de brand am definit-o într-un mod colaborativ, printr-o serie de workshopuri BrandSprint, un framework strategic în care sunt implicat activ. În baza acesteia, am creat un concept vizual adecvat, distinctiv şi simplu, surprinzând dualitatea dintre apă şi infrastructura verde (naturală sau creată de om), pentru a câştiga încrederea publicului nostru, pentru a arăta că ne pasă şi facem cea mai bună muncă pentru cei din jur şi pentru natură. Proiectul a fost adoptat rapid şi se implementează treptat, fiind unul de anvergură”, a punctat Adrian Mironescu.

Rol strategic

Echipa proiectului a subliniat faptul că inundaţiile reprezintă un fenomen natural, dar, totuşi, acestea pot lua vieţi omeneşti şi provoacă pagube de sute de milioane de euro anual. Digurile, barajele şi alte măsuri de protecţie ajută să ne menţinem în siguranţă, dar este nevoie ca fiecare locuitor al României să fie bine informat şi pregătit. Gestionarea eficientă a inundaţiilor necesită colaborarea instituţiilor publice, a sectorului privat şi a societăţii civile.

„Sub brandul de interes public INUNDATII.RO se află, printre altele, şi platforma www.inundatii.ro, eforturi de comunicare în social media, materiale informative pentru autorităţi locale, profesionişti, antreprenori şi pentru publicul larg”, se arată într-un comunicat de presă.

„Vedem astfel că brandingul are un rol strategic inclusiv pentru sectorul public, esenţial pentru rezultate pozitive pentru comunitate. Întregul proiect a venit şi cu o responsabilitate imensă, fiind vorba de vieţi şi de tot ce ne înconjoară. Se potriveşte însă perfect cu misiunea mea de a contribui cum pot la o lume mai bună, iar implicarea în proiecte cu impact cât şi recunoaşterile naţionale şi internaţionale mă onorează!”, a adăugat Adrian Mironescu.