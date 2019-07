Festivalul Afterhills de la Iaşi va ţine şase zile. Unde se vor putea caza oamenii care cumpără bilet

Festivalul va avea loc pe 23-25 august şi pe 30 august-1 septembrie, în cele câteva zile fiind aşteptaţi să cânte, conform organizatorilor, 200 de artişti.

Primul weekend va fi dedicat muzicii trap, EDM şi trance, iar printre cei care vor urca pe scenă se numără Rita Ora, Don Diablo, Quintino, Sam Feldt, R3HAB, CTC şi Nane.

În weekeend-ul al doilea se va cânta muzică live, iar printre cei aşteptaţi la microfon sunt Faithless DJ Set, Fedde Le Grand, Gareth Emery, GusGus, Hugo Kant, Morcheeba, IPHAZE, Subcarpaţi şi Şuie Paparude.

„Vă aşteptăm anul acesta cu multe surprize, o locaţie nouă şi prietenoasă, surprinzătoare şi numai bună de vacanţă, plus o perioadă din an în care concediul este mai accesibil pentru toată lumea. Am ţinut cont de feedback-ul tuturor participanţilor din anii anteriori şi am reuşit să punem la punct una dintre cele mai frumoase ediţii Afterhills”, a spus Ovidiu Biber, co-founder al festivalului.

Bilete şi abdonamente pentru eveniment pot fi cumpărate de pe site-ul festivalului, preţurile începând de la 270 de lei. Persoanele care îşi cumpără bilet la festival vor putea să se cazeze în două cămine ale Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi (TUIASI).

În urma unui parteneriat încheiat între organizatorii festivalului şi conducerea Politehnicii, circa 900 de locuri de cazare în căminele T18 şi T19 vor fi puse la dispoziţia celor care îşi cumpără un bilet la festival. Din banii pe care îi vor primi de la organizatorii Afterhills, reprezentanţii TUIASI vor face renovări în cămine şi vor revitaliza spaţiile verzi din campus.

