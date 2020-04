Decizie importantă la Iaşi. Manager Boli Infecţioase: „Asimptomaticii pot merge acasă, dar cu două condiţii“

Update: Ordinul Ministerului Sănătăţii care prevedea că persoanele confirmate cu noul coronavirus, dar asimptomatice, pot fi tratate la domiciliu a fost modificat. Astfel, este eliminat articolul care prevedea că persoanele testate pozitiv cu noul coronavirus, dar care sunt asimptomatice, pot fi plasate în carantină la domiciliu.

În acest context, pacienţii asimptomatici internaţi la Spitalului de Boli Infecţioase „Sf. Parascheva” din Iaşi nu vor fi externaţi. Informaţia a fost confirmată chiar de către managerul spitalului, dr. Carmen Dorobăţ. „Cei care sunt asimptomatici şi pozitivi trebuie să stea în spital în continuare, până au două teste negative. Acea decizie nu era deloc uşor de pus în aplicare. Trebuia să fim siguri că aceste persoane stau în carantină corectă. Probabil că nu s-au finalizat aceste mijloace de pus în aplicare.”

Reprezentanţii Ministerului Sănătăţii au explicat că potrivit noilor modificări, în carantină la domiciliu pot fi plasate persoane din zone roşii dacă sunt asimptomatice, s-au depăşit toate capacităţile de cazare si pe baza unei declaraţii pe propria răspundere că au condiţii de separare completă de restul membrilor familiei.

La Spitalul de Boli Infecţioase „Sf. Parascheva” din Iaşi mai sunt 21 de locuri libere pentru confirmaţi, un singur loc la suspecţi şi două locuri la Terapie Intensivă. Managerul Carmen Dorobăţ a subliniat faptul că „aceste cifre se pot schimba foarte repede. Balanţa de internări-externări se schimbă de la o oră la alta”.

Dr. Carmen Dorobăţ, managerul Spitalului de Boli Infecţioase „Sf. Parascheva” din Iaşi, a declarat că persoanele care sunt infectate cu COVID-19 şi sunt asimptomatice vor fi lăsate să meargă acasă cu aviz epidemiologic şi cu declaraţie pe propria răspundere că au condiţii corecte pentru carantină.

„Au trecut 48 de zile de când suntem în această luptă cu duşmanul necunoscut. Am învăţat multe, am câştigat noi experienţe, am cunoscut mai bine oamenii de lângă noi. De mâine (n. red. - joi, 16 aprilie) pacienţii asimptomatici pozitivi vor merge acasă cu aviz epidemiologic şi cu declaraţie pe popria răspundere că au condiţii corecte. Cei din judeţul Iaşi vor fi supravegheaţi telefonic de medicul curant şi psiholog. Vom vedea şi condiţiile de aplicare. Aşteptam condiţii de aplicare-transport, mod de urmărire în alte judeţe decât Iaşul. La Iaşi este organizat tot pentru un astfel de moment. Mâine vom vedea condiţiile”, a declarat dr. Carmen Dorobăţ.