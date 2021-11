Cine este Maria Georgiana, românca de succes de pe OnlyFans. „40.000 de dolari, într-o lună”

Maria Georgiana, una dintre cele mai de succes românce de pe OnlyFans - o platformă de conţinut erotic explicit, a stat de vorbă cu noi despre faimă şi bani, dar şi despre ce înseamnă să ai succes pe o astfel de platformă.

Acolo, aproape zilnic, fetele postează diferite poze şi clipuri, multe dintre ele cu conţinut erotic. Asta face şi Maria Georgiana. Spune că în realitate este o persoană foarte timidă, iar mulţi dintre abonaţii ei îşi doresc doar conversaţie. Un abonament costă opt dolari. De-a lungul timpului, tânăra în vârstă de 23 de ani, a avut grijă de copii, a fost ajutor de ospătar şi ospătar. Ne-a mărturist că nevoia de bani a împins-o să-şi ia viaţa în mâini de la o vârstă fragedă, renunţând la visul ei de a deveni actriţă.

După ce a susţinut examenul de Bacalaureat, a plecat direct la mare, să lucreze. Îşi aminteşte că atunci avea doar 4 lei în buzunar. Acum câştigă chiar şi 40.000 de dolari pe lună.

Adevărul: Cine este Maria Georgiana? Cum te-ai descrie tu?

Maria Georgiana: Ce întrebare bună...O fată simplă. Cred că ăsta-i cel mai bun răspuns.

- Când erai copil, ce răspundeai la întrebarea „Ce o să te faci când o să fii mare?”

Eu voiam să fiu actriţă. Am şi făcut câteva cursuri. Doar că nu am avut posibilitatea să continui.

- La ce te referi când spui că nu ai avut posibilitatea?

N-am avut nici timp, pentru că eram la liceu atunci. Dar nici financiar vorbind…

- De ce nu ai continuat după ce ai terminat liceul?

Atunci mi-am luat viaţa în propriile mâini. Chiar după ce am dat Bacalaureat, am plecat la mare. Să muncesc, pentru că nu aveam niciun ban. Aveam patru lei, îmi amintesc şi acum. Aveam mai multe probleme acasă atunci. Suntem patru fraţi. Eu sunt cea mai mare. Doar că eu am crescut cu bunicii.

Maria Georgiana FOTO Arhiva personală

Cererea, principala motivaţie

- Cum a apărut OnlyFans în viaţa ta?

S-a întâmplat anul trecut, prin august. Atunci am aflat de scandalul cu actriţa aia din State, Bella Thorne. Aşa am aflat de platformă. Cred că mai văzusem înainte, la o fată. Dar de la scandalul ăla a pornit totul. Apoi, primeam constant mesaje pe Instagram. Şi aşa m-am gândit să încerc. Urmăritorii mă întrebau dacă am cont pe OnlyFans.

- Ce te-a determinat să îţi deschizi acest cont?

Cererea foarte mare. Aveam o comunitate mare pe Instagram. Aveam 30.000 de urmăritori atunci. Mulţi mă întrebau. Am zis să-ncerc. Am postat link-ul pe Instagram, am văzut că lumea se abona şi am continuat.

- Te-ai sfătuit cu cineva apropiat înainte?

Nu, a fost decizia mea. I-am spus surorii mele, ea nu prea a fost de acord. Nu m-am sfătuit cu nimeni neapărat.

- Ce-ţi spun apropiaţii acum?

Nimic. Adică nu am avut o discuţie deschisă despre asta. Au aflat şi mi-au spus că dacă nu mă afectează toate comentariile, e ok.

- Ce job-uri ai avut înainte?

Am lucrat cu copii. Am fost ajutor de ospătar, apoi am fost ospătar. Am lucrat şi la un casino.

- Care a fost momentul în care a crescut semnificativ numărul de abonaţi la contul tău de OnlyFans?

Când am ieşit pe TikTok şi am zis că fac asta. A început să curgă foarte mult hate. S-a dus vestea în stânga şi-n dreapta. Aşa am ajuns eu să câştig bani. Nu era nimeni atunci care să rescunoasă asta public. Eu mi-am asumat. S-a creat o controversă mare.

Maria Georgiana FOTO Arhiva Personală Maria Georgiana FOTO Arhiva Personală

Promovarea e cea mai importantă

- Ce înseamnă munca pentru un cont de OnlyFans?

Pentru mine deja e ceva obişnuit. Cel mai mult durează promovarea şi faptul că trebuie să am mereu idei noi. Crearea efectivă de content nu durează foarte mult. Aproape toată ziua cam asta fac: mă promovez şi gândesc ideile şi pentru TikTok, şi pentru Instagram.

- Nu se întâmplă să rămâi fără idei? De unde te inspiri?

Ba da. Înainte mai urmăream fete din străinătate, dar acum nu mai urmăresc. Dimineaţa îmi vin ideile, când stau la cafea.

- Ce vor cel mai mult abonaţii tăi de pe OnlyFans?

Să vorbesc cu ei. Vin acolo cu ideea că stăm toată ziua la vorbă. Dincolo de fotografii şi materiale video, ei vor să vorbim. Despre asta e vorba acolo. Pe lângă curiozitatea de a te vedea într-o anumită ipostază, ei vor să comunice cu tine.

- Mă gândesc că cel mai greu nu e să-ţi aduci abonaţi, ci să-i păstrezi. Unii pleacă de la o lună la alta?

Da. Mai bine de 60% pleacă după o lună două. Sunt şi oameni care au rămas încă de la început. Am creat o conexiune cu ei pe site.

- Care e cea mai mare sumă pe care ai câştigat-o într-o lună?

Aproape 40.000 de dolari. Subliniez ceva, să ştie toate fetele care vor să se apuce. Sunt cazuri în care fetele nu au o bază de fani, ca să le zic aşa, şi ele pornesc cu gândul că îşi fac contul şi gata, câştigă mulţi bani. Dar nu e aşa. E multă promovare în spate. Să-ţi faci un nume.

- Cum ţi-a schimbat OnlyFans viaţa?

Nu m-a schimbat pe mine. Eu sunt aceeaşi. Doar că mi-a îndeplinit nişte visuri. Vreau să-mi deschid propria mea afacere: o cafenea. Mi-am luat o casă. Nu mai stau să mă gândesc la ziua de mâine.

Maria Georgiana FOTO Arhiva Personală

Imaginea, la vânzare

- Despre fetele care fac videochat sau OnlyFans se spune, de multe ori, că îşi vând trupul. Tu cum vezi asta?

Vinzi o imagine, nu vinzi corpul. Plus că cine sunt eu pe online, nu sunt şi în viaţa reală. Mă refer la OnlyFans. Eu sunt foarte timidă. Mulţi pun eticheta foarte rapid. Eu cunosc fete care au făcut bani pe Only fără să se dezbrace. Eu, în realitate, sunt foarte timidă.

- Ai primit mesaje de la fete care îţi cer ajutorul?

Da, dar eu nu le răspund. Nu vreau să încurajez pe nimeni să facă asta. Nu vreau să intru în viaţa lor. Se poate să intre în depresie, iar eu nu vreau să iau parte la asta.

- Te vezi făcând mult timp asta?

Până la ultimul abonat, cred. Dar vreau să mă axez şi pe altele. Visul meu e să-mi deschid o cafenea. Intru pe o altă piaţă. Mă apuc de NFT-uri. Dar o să postez în continuare şi pe OnlyFans.

- Ce mesaj de la un abonat de pe Only îţi trece prin cap acum?

Am primit multe mesaje, dar cel mai drăguţ a fost când am zis eu că vreau să-mi iau o casă. Cineva s-a abonat şi mi-a zis: am contribuit şi eu cu o cărămidă la casa ta.

- Eşti într-o relaţie acum?

Nu. Nu am timp de asta acum.