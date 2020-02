Cele trei necunoscute ale luptei pentru Primăria Iaşi. Misterul candidaturii lui Mihai Chirica şi războiul crâncen din PNL

Sunt doar câteva nume certe care, cu doar câteva luni rămase până la alegerile locale, şi-au anunţat intenţia de a ocupa fotoliul de primar al celui mai important oraş din Moldova. Pe lângă actualul edil, Mihai Chirica, care a evitat până acum să spună dacă va candida independent sau susţinut de un partid, lista potenţialilor candidaţi este completată de lideri ai principalelor partide, PNL şi USR.



Cu o campanie intensivă împotriva administraţiei Chirica, liderul organizaţiei municipale a PNL, Marius Bodea, s-a erijat în candidatul liberal pentru funcţia de primar al oraşului. Până să ajungă la o competiţie tête-à-tête cu Mihai Chirica, Bodea va trebuie, însă, paradoxal, să câştige lupta cu un coleg de partid. El se află de mai multă vreme într-un război rece cu liderul judeţean al PNL Iaşi, Costel Alexe, a cărui notorietate a explodat după ce a fost desemnat ministru al Mediului în guvernul Orban.



Visul lui Alexe – propulsat în politica mare de fostul baron liberal Relu Fenechiu - este Consiliul Judeţean Iaşi, însă şi-ar dori ca, măcar printr-un intermediar, să controleze şi Primăria Iaşi. Într-o conferinţă de presă recentă, în ciuda războiului pe faţă Bodea – Chirica, Alexe nu a negat nici măcar posibilitatea ca actualul primar să se înscrie în PNL şi să candideze din partea liberalilor.

„În momentul de faţă nu este nicio discuţie directă sau indirectă cu primarul municipiului Iaşi să vină la noi. Astăzi, PNL, în momentul în care vorbim noi, este cu o cercetare în teren, în municipiul Iaşi, în vederea stabilirii candidaţilor”, a spus Alexe, care, indirect, şi-a contrazis public colegul de partid, Marius Bodea, care declara acum câteva zile: „Candidatul PNL este Marius Bodea. Exclus să vină Chirica în PNL, nu primim mafioţi în partid”. De menţionat că, în ianuarie, la Iaşi, liderul PNL, Ludovic Orban, nu a negat nici el explicit posibilitatea primirii în partid a lui Chirica.

Ce va face primarul?

În tot acest timp, primarul Mihai Chirica pare a tatona terenul. În jurul candidaturii sale se învârt cele mai multe necunoscute. Va candida independent? Din partea USR? Sustinut de Pro-România? Se va întoarce în PSD? Se va înscrie în PNL? Va candida din partea unui partid nou?



Modul în care Chirica va juca la ruleta ipotezelor va fi crucial pentru rezultatele alegerilor. Chirica este cotat cu prima şansă la funcţia de primar şi, în ciuda dezvăluirilor de presă din ultimii ani, actualul primar va fi greu de învins de orice candidat.



Dacă variantele unei candidaturi independente, din partea USR sau Pro-România par a avea şanse infime să devină realitate, posibilitatea ca Mihai Chirica să candideze ca social-democrat, liberal sau din partea unui alt partid par credibile.Cele mai mari şanse, susţin surse politice, sunt ca actualul primar să candideze din partea PNL.



Dat afară din partid după ce a sărit la gâtul lui Dragnea, Chirica este dorit înapoi în PSD de unii social-democraţi din Iaşi, însă nu şi de greii partidului. Conduşi fără prea mare influenţă de actualul preşedinte al Consiliului Judeţean, Maricel Popa, membrii PSD cu influenţă şi-ar dori mai degrabă un candidat propriu, europarlamentarul Tudor Ciuhodaru fiind în pole-position pentru desemnare.

Pe lângă posibilitatea de a se înscrie în PNL, Mihai Chirica ar mai avea un partid şi de buzunar ca rezervă, Pro Iaşi, înregistrat în toamna anului trecut şi despre care surse apropiate edilul spun că este condus de persoane din siajul lui Chirica.



Ce va face USR?

Atât USR cât şi PLUS şi-au anunţat public pretendenţii la Primăria Iaşi, cu menţiunea că cele două partide vor alege un candidat unic, ce va fi anunţat zilele acestea. Şansele cele mai mare le are şefa USR Iaşi, Cossete Chichirău, senatoare, care şi-a anunţat intenţia în ianuarie, cu un atac asupra lui Chirica. „Probabil că oamenii care au fost până acum în administraţie au fost mai interesaţi de amante şi vile decât de interesele cetăţenilor”, spunea, atunci, Chichirău.



De partea cealaltă, PLUS a anunţat că propunerea sa pentru funcţia de candidat este Liviu Iolu, fost jurnalist şi fost purtător de cuvânt în guvernul Cioloş. Iolu este şi fost ieşean, el fiind stabilit de mai mulţi ani, în Bucureşti.



Discutată în culise este şi varianta unei coaliţii a dreptei, PNL-USR-PLUS care să meargă în alegeri cu un singur candidat. Mai ales dacă alegerile vor fi organizate într-un singur tur, această posibilă alianţă ar fi singura care să-l poată invinge pe cel mai relaxat om din toată această complicată ecuaţie a alegerilor de la Iaşi şi anume Mihai Chirica.