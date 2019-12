Cele mai bune filme ale anului 2019, conform revistei „Sight and Sound“

1. The Souvenir. Film britanic regizat de Joanna Hogg.



2. Parasite. Câştigător la Cannes, filmul regizat de sud-coreeanul Bong Joon-ho este considerat un pretendent serios şi la premiile Oscar.



3. The Irishman. Cel mai nou film al lui Martin Scorsese, ce poate fi vizionat pe Netflix, readuce în faţa publicului mari actori ca Robert de Niro, Al Pacino sau Joe Pesci.



4. Once Upon a Time… in Hollywood. Este cel mai nou film al lui Quentin Tarantino, cu Brad Pitt şi Leonardo di Caprio în prim-plan.



5. Portrait of a Lady on Fire. Film francez, regizat de Céline Sciamma



6. Pain and Glory. Spaniolul Pedro Almodóvar a regizat această capodoperă considerată de unii critici cel mai bun film spaniol al ultimilor ani.



7. Atlantics. Coproducţie Franţa-Senegal, regizat de tânăra Mati Diop.



8. Bait. Film regizat de britanicul Mark Jenkin.



9. Us. Film regizat de Jordan Peele, nominalizat la premiile Oscar, în trecut, pentru Get Out.



10. Vitalina Varela. Film regizat de Pedro Costa, Portugalia, câştigător al Leopardului de Aur de la Festivalul de la Locarno.