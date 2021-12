Artiştii români care au cucerit topurile internaţionale, la finalul lui 2021 VIDEO

Artiştii români se regăsesc în topul celor mai căutate melodii pe Shazam atât în România, cât şi în Bulgaria. Locul I este obţinut de Manuel Riva feat. IRAIDA. În acelaşi clasament îi regăsim pe INNA, Andia, Matteo & Theo Rose.

Piesa „Modern Love” se află pe primul loc atât în Top 200 Shazam în România, cât şi în topul similar din Bulgaria. De altfel, în clasamentul internaţional menţionat, a atins performanţa de a sta pe locul unu timp de trei săptămâni, de la începutul lunii decembrie. Pentru Manuel Riva, „Modern Love”, piesă însoţită de un videoclip puternic, este un vis devenit realitate.

„Piesa a fost creată într-una dintre cele mai intense sesiuni de studio la care am participat până acum. Împreună cu IRAIDA şi Achi am creat o atmosferă pe care sunt sigur că nu o vom uita niciodată. Sper ca, atunci când ascultaţi piesa, să simţiţi şi voi emoţiile prin care am trecut. Modern Love este primul single de pe albumul care se va lansa în prima parte a anului 2022, album la care am avut şansa să lucrez cu unii dintre cei mai buni writeri din lume şi pe care abia aştept să îl ascultaţi”, a declarat Manuel Riva.

La rândul său, IRAIDA susţine că piesa „Modern Love” vorbeşte despre o dragoste specială, pe care nu toată lumea reuşeşte să o întâlnească de-a lungul timpului.

„Dragostea e un fenomen din care nu toată lumea poate gusta. În timp, a căpătat o formă greu de atins şi extrem de modificată faţă de sentimentul real. Modern Love vorbeşte despre toate acestea, vorbeşte despre dragostea modernă, ca fiind un virus ce poate distruge tot ceea ce am ajuns să fim”, spune IRAIDA.

Artiştii care se află pe primele locuri în topurile Shazam

Cătălin Muraru, unul dintre fondatorii ROTON Music, a ţinut să precizeze ce înseamnă, de fapt, aplicaţia Shazam, dar mai ales, de ce este atât de importantă pentru artişti şi pentru casele de discuri.

“Din punctul nostru de vedere, ca producători muzicali, aplicaţia Shazam a devenit în timp, poate cel mai util instrument de confirmare a preferinţelor publicului, fără ca acesta să fie influenţat în vreun fel de campaniile de marketing&PR create pentru piesele respective. Dincolo de playlisturile şi topurile de pe radio sau TV, afişări pe YouTube sau număr de vizualizări ale unui video, Shazam indică obiectiv exact ceea ce caută publicul, bazat strict pe reacţia organică imediată şi neinfluenţată de nimic altceva”, a spus Cătălin Muraru.