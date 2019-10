Alertă pe aeroportul Iaşi. O aeronavă de Munchen a avut probleme la aterizare. La bord se afla şi un fost ministru

Pe pistă au fost trimise, ca măsură de precauţie, 10 autospeciale de stingere, 8 echipaje de prim ajutor şi autospeciala de intervenţie în caz de accidente colective.





Avionul, care trebuia să aterizeze la 23:50, a reuşit să facă această operaţiune în siguranţă, la a doua încercare, şi niciun pasager nu a fost rănit, transmite Mediafax.





Aeronava aparţinea companiei Blue Air, iar printre persoanele aflate la bordul avionului s-a numărat şi preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, liberalul Gheorghe Flutur.





„Un senzor de la aeronavă a arătat că sunt probleme la roata din faţă, la trenul de aterizare.





Piloţii au făcut o simulare de aterizare pentru a vedea dacă sunt probleme, trenul de aterizare a reacţionat la comenzi, iar pe urmă s-a făcut aterizarea în condiţii de siguranţă.





Pentru că exista posibilitatea ca acel tren de aterizare să nu fie ieşit, au intervenit toate forţele din aeroport, cât şi cele din afara aeroportului, din sistemul de situaţii de urgenţă”, a relatat Cătălin Bulgariu, directorul Aeroportului Internaţional Iaşi.





Dacă ar fi fost probleme la roata din faţă, avionul se putea răsturna, a precizat oficialul.





„Sunt anumite proceduri în ceea ce priveşte aterizarea, proceduri pe care piloţii trebuiau să le respecte şi le-au respectat, astfel încât să nu se ajungă la acest posibil incident. Cursa a ajuns la timp, singurul lucru a fost atunci când trebuia să aterizeze, a făcut un exerciţiu de aterizare, (...) au scos trenul de aterizare şi au mai făcut un ocol în aer, după care au a aterizat cu bine”, a explicat Cătălin Bulgariu, directorul Aeroportului Internaţional Iaşi.





Pasagerii habar n-au avut de pericol: „Am primit o poveste”





Printre persoanele aflate la bordul avionului s-a numărat şi preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, liberalul Gheorghe Flutur. „Au spus că era ceva pe pistă. Nu ştiu mai mult de atât. Am primit o poveste şi trebuie să o lămurească. Nu ştiu ce s-a întâmplat. Mi-a spus echipajul că era o maşină pe pistă, dar ... nu ştiu. (...) Mi-a spus fiică-mea că avionul a făcut o buclă, iar când am ajuns la aeroport am întrebat de ce”, a povestit Gheorghe Flutur.





Un alt pasager al aeronavei le-a povestit jurnaliştilor sosiţi la faţa locului că a crezut, la rândul său, că se află un obstacol pe pista de aterizare. „Au spus că a intrat o maşină pe pistă, dar nu s-au deschis roţile. Nu ne-am speriat deloc, că nu am ştiut. Ne-au spus că era o maşină în cale şi au zis că mai fac un rond. Nu ne-au spus ca să nu intre lumea în panică. E mai bine că nu ne-au anunţat”, a declarat pasagerul, citat de Agerpres.